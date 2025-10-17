Wanda Nara, Icardi più furioso che mai: "Le bambine non si toccano"

Il video condiviso su Instagram da Wanda Nara in cui il nuovo fidanzato Martin Migueles accarezza una delle sue figlie ha scatenato la furia di Mauro Icardi . E ora il calciatore ha deciso di portare la questione in tribunale. "Il video lo infastidisce e lo preoccupa, e per questo chiede l'intervento del Tribunale Civile. Il giudice viene avvisato di una situazione grave, che non deve accadere. Le bambine non devono essere toccate ", ha detto alla stampa argentina l'avvocato dell'attaccante, come riporta Ciudad Magazine. "La situazione e il video che ha pubblicato preoccupano il padre. Soprattutto perché è un padre che non ha il contatto che dovrebbe avere con le sue figlie ", ha aggiunto. Il legale ha proseguito: "Wanda è idonea a prendersi cura delle bambine? La madre può affermare di conoscere Migueles abbastanza bene da poter dire che le bambine sono al sicuro?".

Icardi e la richiesta a Wanda Nara sulle figlie

Sono passati quattro mesi dall'ultima volta che Mauro Icardi ha visto le piccole Francesca e Isabella, 10 e 8 anni. "Vuole una restrizione. Non vuole che le sue figlie condividano la relazione con Migueles - ha precisato l'avvocato - Inoltre, vuole che le sue figlie non siano più esposte sui social media". Il giocatore è "molto preoccupato" per l'esposizione pubblica e per le decisioni che Wanda Nara sta prendendo riguardo alla sua vita privata. "Le scelte della madre in fatto di fidanzati non sono buone", ha affermato il difensore di Icardi. L'ex bomber dell'Inter, oggi in forza al Galatasaray, aveva espresso in passato delle perplessità anche sul legame tra Wanda e il rapper argentino L-Gante. Icardi sostiene inoltre di avere ancora difficoltà a comunicare con le figlie e che la loro continua esposizione sui media starebbe influenzando il loro benessere emotivo.

Wanda Nara conferma la relazione con Martin Migueles

Wanda Nara ha ufficializzato la sua storia d'amore con l'imprenditore Martin Migueles pubblicando una foto insieme su Instagram. La coppia si è goduta una breve gita in famiglia alle Cascate dell'Iguazú, dove ha trascorso del tempo con le figlie della conduttrice. Dunque, le piccole hanno già conosciuto il nuovo compagno della madre, così come Maxi Lopez, che ha ritrovato un rapporto di complicità con la sua ex moglie.