Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 19 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Maxi Lopez e il piatto a Masterchef Argentina: "La spalla di maiale di Wanda". La reazione dell'ex di Icardi è virale

La showgirl è la presentatrice di questa edizione del noto programma dove sta partecipando anche l'ex attaccante della Serie A
2 min
TagsWanda NaraMaxi LopezIcardi

Sono passati anni, figli di mezzo e litigate, ma il triangolo amoroso tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi non smette mai di far parlare. Stavolta però in toni più scherzosi rispetto ai precedenti. Il teatro è quello di Masterchef Celebrity Argentina, la cui conduttrice è proprio la showgirl. Tra i concorrenti c'è invece Maxi Lopez. Nel corso delle prime puntate non sono mancati i riferimenti al loro passato amoroso, ma mai si era arrivati al punto dello scorso mercoledì.

Maxi Lopez e Wanda Nara, il siparietto a Masterchef Argentina

Nella scorsa puntata, Maxi Lopez, tra l'entusiasmo degli altri concorrenti presenta il suo piatto dandogli il nome, "la spalla di maiale di Wanda". Tutti sono scoppiati a ridere, dai giudici ai concorrenti e alla stessa Wanda Nara che si è coperta la bocca con una mano per cercare di trattenersi. L'ex attaccante del Catania ha detto: "Una volta le piaceva la bondiola [la spalla di maiale, ndr]. So che adesso le piace l'hamburgher, ma era un piatto che cucinava tanto tempo fa”. L'hamburger fa riferimento ad alcune chat che uscirono fuori tra mauro Icardi e Wanda Nara.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Wanda Nara

Da non perdere

"Icardi non vuole darmi le borse"Icardi furioso con Wanda Nara