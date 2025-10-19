Maxi Lopez e il piatto a Masterchef Argentina: "La spalla di maiale di Wanda". La reazione dell'ex di Icardi è virale
Sono passati anni, figli di mezzo e litigate, ma il triangolo amoroso tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi non smette mai di far parlare. Stavolta però in toni più scherzosi rispetto ai precedenti. Il teatro è quello di Masterchef Celebrity Argentina, la cui conduttrice è proprio la showgirl. Tra i concorrenti c'è invece Maxi Lopez. Nel corso delle prime puntate non sono mancati i riferimenti al loro passato amoroso, ma mai si era arrivati al punto dello scorso mercoledì.
Maxi Lopez e Wanda Nara, il siparietto a Masterchef Argentina
Nella scorsa puntata, Maxi Lopez, tra l'entusiasmo degli altri concorrenti presenta il suo piatto dandogli il nome, "la spalla di maiale di Wanda". Tutti sono scoppiati a ridere, dai giudici ai concorrenti e alla stessa Wanda Nara che si è coperta la bocca con una mano per cercare di trattenersi. L'ex attaccante del Catania ha detto: "Una volta le piaceva la bondiola [la spalla di maiale, ndr]. So che adesso le piace l'hamburgher, ma era un piatto che cucinava tanto tempo fa”. L'hamburger fa riferimento ad alcune chat che uscirono fuori tra mauro Icardi e Wanda Nara.