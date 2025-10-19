Maxi Lopez e il piatto a Masterchef Argentina: "La spalla di maiale di Wanda". La reazione dell'ex di Icardi è virale

Sono passati anni, figli di mezzo e litigate, ma il triangolo amoroso tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi non smette mai di far parlare. Stavolta però in toni più scherzosi rispetto ai precedenti. Il teatro è quello di Masterchef Celebrity Argentina, la cui conduttrice è proprio la showgirl. Tra i concorrenti c'è invece Maxi Lopez. Nel corso delle prime puntate non sono mancati i riferimenti al loro passato amoroso, ma mai si era arrivati al punto dello scorso mercoledì.