La sorella di Wanda Nara e Icardi, la storia mai raccontata (fino ad oggi)

Zaira Nara ha sorpreso tutti durante la sua apparizione nel programma argentino Sería Increíble rivelando la vera storia dietro l'inizio della lunga relazione tra sua sorella Wanda Nara e Mauro Icardi. La modella e influencer ha ricordato, tra risate e aneddoti, come quando Wanda era ancora sposata con Maxi Lopez, la coppia cospirò per presentarla – con insistenza – a Icardi, che sarebbe poi diventato il marito della sorella maggiore e il padre delle sue due figlie. "Mi ha presentato Mauro, voleva farmi uscire con lui", ha raccontato Zaira, suscitando grande sorpresa in studio. "Wanda era sposata con Maxi. Io ero single. Volevano presentarmi a qualcuno. Questo qualcuno era Mauro, il compagno di squadra di Maxi (la Sampdoria, ndr). Ogni volta che arrivavo a casa di mia sorella, lui era lì... Volevano sistemarmi con lui". Ma, ha continuato Zaira, "per me era un no definitivo, non c'era alcuna possibilità".

La sorella di Wanda Nara non voleva uscire con Mauro Icardi

"Wanda era così insistente e fastidiosa... me lo ho portato a sorpresa, quando io continuavo a dirle di no, in occasione di un viaggio. Allora mi sono arrabbiata con lei. Mi sono arrabbiata molto perché le ho detto: 'Non puoi essere così str***a, ti dico di no... E tu lo riporti indietro e me lo imponi!", ha ricordato Zaira. Poi è arrivato il colpo di scena che tutti conosciamo. Qualche anno dopo, quando la più piccola delle sorelle Nara stava attraversando una separazione difficile, si recò in Italia per cercare rifugio e scoprì la notizia bomba: Wanda stava iniziando una relazione con lo stesso giocatore che aveva voluto presentarle qualche tempo prima. "Poi mi sono messa con un ragazzo, mi sono separata e sono andata in Italia per sfogarmi con mia sorella. Appena arrivata, mi ha detto: ‘Sto uscendo con Mauro’. Volevo parlarle dei miei problemi, mi aveva pagato il biglietto e tutto il resto per chiacchierare, e quando sono arrivata mi ha raccontato tutto questo. La mia storia è rimasta solo un aneddoto".

Il retroscena sulla storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi

Sebbene siano attualmente coinvolti in una battaglia legale apparentemente infinita, per 12 anni Wanda Nara e Mauro Icardi hanno formato una delle coppie più celebrate, dimostrando spesso il loro amore reciproco sui social media. E ora Zaira Nara ha mostrato come la perseveranza e gli intrecci possano cambiare il corso della vita, svelando il lato meno noto di una delle storie d'amore mediatiche più chiacchierate degli ultimi anni.