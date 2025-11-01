Wanda Nara è andata su tutte le furie dopo aver scoperto che Mauro Icardi ha regalato a China Suarez una borsa di Louis Vuitton e l'ha mostrata sui social mentre, a quanto pare, non ha regalato nulla alla figlia Isabella per il suo recente compleanno. La soubrette ha dunque attaccato duramente la nuova fidanzata di Icardi. "Quanto puoi essere str***a, sbattendo in faccia a una bambina l'abbandono del padre nel giorno del suo compleanno?", ha scritto Wanda nel suo lungo sfogo. Poi ha continuato: "L'ufficio del tutore pubblico ti ha detto mille volte che le bambine non stanno bene. Che razza di idiota puoi essere? Sai benissimo che non ha dato niente a Isi; ha solo cercato di rovinarle il compleanno.

Nuovo sfogo di Wanda Nara contro Icardi e China Suarez

Lungi dal moderare i toni del post, Wanda Nara ha continuato: "Vorresti sbattere la borsa in faccia a una bambina di 9 anni quando non le hai nemmeno comprato un palloncino. Figuriamoci a me, visto che ho TUTTO, ragazza ridicola. Perché non ti ho vista sbatterla così forte quando ti hanno regalato un'auto?". Il riferimento è al regalo che Rusherking, cantante argentino ed ex di China, le ha fatto quando si frequentavano nel 2023. A detta di Wanda dunque questo sarebbe un nuovo tipo di comportamento da parte dell'attrice, che nel corso degli anni ha evitato di mettersi in mostra sui social media. "Ho una borsa Louis Vuitton in edizione limitata. Ne ho tre, e l'unica in edizione limitata che compete con una bambina sei tu. Pezza di m***a. - ha proseguito Wanda - Tu, come donna, e le avvocatesse che difendono un uomo – se così si può chiamare – che vuole portare via le sue figlie alla madre". Ha concluso con durezza: "Ti porta a Milano come una cercatrice d'oro VIP, trascinandoti in una lotta per il ritorno di due bambine che vogliono vivere con la madre. Continua a comprare borse perché non vendono dignità". Il riferimento è all'ultimo viaggio di Icardi e China a Milano per portare avanti, a quanto pare, la battaglia legale contro Wanda. L'attaccante è determinato ad avere la custodia delle figlie, che oggi vivono in Argentina con la madre.

Il messaggio d'amore di Icardi per China Suarez

China Suarez ha mostrato su Instagram la sua nuova borsa rosa Louis Vuitton che Mauro Icardi le ha regalato a sorpresa. "La borsa più bella del mondo. Grazie, amore mio, per la sorpresa. Ti amo", ha commentato l'attrice. Dopo aver mostrato l'esclusiva borsa ricevuta, China ha voluto condividere con i suoi follower anche la lettera scritta a mano da Icardi. "Esaudire il tuo desiderio di avere questa piccola borsa rosa mi rende molto felice, perché vederti sorridere e averti al mio fianco è il mio regalo più bello. Ti amo", ha scritto il calciatore.