Wanda Nara rivela come Maxi Lopez ha scoperto la sua storia con Mauro Icardi

La separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez è stata uno degli eventi più mediatici degli ultimi anni. Infedeltà, tensioni familiari, cause legali e, naturalmente, l'arrivo di Mauro Icardi che, da caro amico e compagno di squadra di Maxi è passato a diventare il nuovo grande amore di Wanda. Quel triangolo amoroso - che ha tenuto banco in Italia quanto in Argentina - ha dato addirittura origine al termine "icardeada" , un'espressione che si è radicata nella cultura popolare e ha alimentato titoli, dibattiti e speculazioni. Col passare del tempo il conflitto ha lasciato il posto alla maturità. Wanda e Maxi non solo sono riusciti a risolvere più di 40 dispute legali, ma hanno anche costruito una dinamica più sana per il benessere dei loro figli Valentino, Constantino e Benedicto.

Come Maxi Lopez ha scoperto la storia tra Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara e Maxi Lopez sono apparsi giovedì a Fernet con Grego, programma argentino in onda su Telefe, e hanno sorpreso gli spettatori parlando apertamente del loro passato, delle loro differenze e del legame che li unisce oggi. L'ex coppia, per anni al centro di una delle separazioni più pubblicizzate del Paese, è apparsa rilassata e in buoni rapporti. Durante l'ospitata, Wanda ha fatto riferimento al momento in cui è iniziata la sua relazione con Mauro Icardi e a come ha gestito la situazione con Maxi: "Lui è stato il primo a scoprire tutta la situazione. Ho preso il telefono, ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione e il perché, e beh, poi puoi accettarlo, ti arrabbi, litighiamo, per le case, mille cose, ma sono sempre stata chiara e onesta con lui. Ecco come è andata". Poi l'imprenditrice ha aggiunto: "E la verità è che oggi sono davvero felice per sua moglie e i suoi figli". Maxi ha risposto affettuosamente: "Anch'io sono lì per le tue bambine, mangiamo insieme". Lontano da quel passato turbolento, Wanda Nara ha osservato: "La felicità oggi è altrove". Una frase che riassume la chiusura di un capitolo e l'inizio di uno più sereno, in cui i suoi figli sono il centro e una priorità condivisa.

Il rapporto ritrovato di Wanda Nara e Maxi Lopez

Il rapporto tra Wanda Nara e Maxi Lopez ha iniziato a prendere una piega diversa nell'ultimo periodo. Dopo la scandalosa separazione del 2013, segnata dall'inizio della storia d'amore di Wanda con Icardi hanno dovuto affrontare una lunga battaglia legale e mediatica. Tuttavia, col tempo sono riusciti a risolvere le loro divergenze, soprattutto quelle finanziarie, che hanno permesso il riavvicinamento. Oggi, lontani dai conflitti del passato, Wanda e Maxi mostrano un legame cordiale, basato sul rispetto reciproco e sul benessere dei loro tre figli.