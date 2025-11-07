Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
Wanda Nara rivela come Maxi Lopez ha scoperto la sua storia con Mauro Icardi

In un programma argentino Wanda Nara ha parlato per la prima volta di come ha confessato all'ex calciatore della sua liaison con l'ex capitano dell'Inter
4 min
TagsWanda NaraMaxi LopezMauro Icardi

La separazione tra Wanda Nara e Maxi Lopez è stata uno degli eventi più mediatici degli ultimi anni. Infedeltà, tensioni familiari, cause legali e, naturalmente, l'arrivo di Mauro Icardi che, da caro amico e compagno di squadra di Maxi è passato a diventare il nuovo grande amore di Wanda. Quel triangolo amoroso - che ha tenuto banco in Italia quanto in Argentina - ha dato addirittura origine al termine "icardeada", un'espressione che si è radicata nella cultura popolare e ha alimentato titoli, dibattiti e speculazioni. Col passare del tempo il conflitto ha lasciato il posto alla maturità. Wanda e Maxi non solo sono riusciti a risolvere più di 40 dispute legali, ma hanno anche costruito una dinamica più sana per il benessere dei loro figli Valentino, Constantino e Benedicto.

Come Maxi Lopez ha scoperto la storia tra Wanda Nara e Icardi

Wanda Nara e Maxi Lopez sono apparsi giovedì a Fernet con Grego, programma argentino in onda su Telefe, e hanno sorpreso gli spettatori parlando apertamente del loro passato, delle loro differenze e del legame che li unisce oggi. L'ex coppia, per anni al centro di una delle separazioni più pubblicizzate del Paese, è apparsa rilassata e in buoni rapporti. Durante l'ospitata, Wanda ha fatto riferimento al momento in cui è iniziata la sua relazione con Mauro Icardi e a come ha gestito la situazione con Maxi: "Lui è stato il primo a scoprire tutta la situazione. Ho preso il telefono, ho parlato con lui, gli ho spiegato la situazione e il perché, e beh, poi puoi accettarlo, ti arrabbi, litighiamo, per le case, mille cose, ma sono sempre stata chiara e onesta con lui. Ecco come è andata". Poi l'imprenditrice ha aggiunto: "E la verità è che oggi sono davvero felice per sua moglie e i suoi figli". Maxi ha risposto affettuosamente: "Anch'io sono lì per le tue bambine, mangiamo insieme". Lontano da quel passato turbolento, Wanda Nara ha osservato: "La felicità oggi è altrove". Una frase che riassume la chiusura di un capitolo e l'inizio di uno più sereno, in cui i suoi figli sono il centro e una priorità condivisa.

Il rapporto ritrovato di Wanda Nara e Maxi Lopez

Il rapporto tra Wanda Nara e Maxi Lopez ha iniziato a prendere una piega diversa nell'ultimo periodo. Dopo la scandalosa separazione del 2013, segnata dall'inizio della storia d'amore di Wanda con Icardi hanno dovuto affrontare una lunga battaglia legale e mediatica. Tuttavia, col tempo sono riusciti a risolvere le loro divergenze, soprattutto quelle finanziarie, che hanno permesso il riavvicinamento. Oggi, lontani dai conflitti del passato, Wanda e Maxi mostrano un legame cordiale, basato sul rispetto reciproco e sul benessere dei loro tre figli.

