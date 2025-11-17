Icardi, China Suarez racconta la prima notte insieme. La storia mai svelata sul Wandagate

China Suarez è tornata in Argentina e ha rilasciato un'intervista esclusiva a Moria Casán per il programma La Mañana con Moria. Ha dunque confermato per la prima volta che l'incontro iniziale con Mauro Icardi è avvenuto nel 2021 a Parigi, quando lui era ancora sposato con Wanda Nara. Quell'episodio, diventato di dominio pubblico all'epoca, ha scatenato il cosiddetto Wandagate , con il tira e molla tra Wanda e Icardi che ha dominato le pagine di gossip per lungo tempo.

Il primo incontro a Parigi tra Icardi e China Suarez

China Suarez ha ricordato per la prima volta, nei minimi dettagli, il suo primo incontro con Mauro Icardi a Parigi nel 2021. "Sono sempre stata molto monogama, ma le mie relazioni sono durate solo pochi anni. Quello che è successo con Mauro è stato inspiegabile, è stato come qualcosa di un altro mondo. Ci siamo innamorati a Parigi", ha esordito. Per poi precisare che è stato Icardi a fare il primo passo: "Mi ha mandato un messaggio in un momento della mia vita in cui ero praticamente morta. All'improvviso mi ha scritto: 'Quella tua bocca...'. Ha una fissa per la mia bocca". All'epoca anche la Suarez era fidanzata: era ancora legata all'attore Benjamin Vicuna, dal quale ha avuto due figli. Ma la relazione stava vivendo un momento di profonda crisi. "Ero molto nervosa perché parlare su WhatsApp è una cosa, ma di persona è un'altra", ha confessato. "Sono arrivata per prima, ero così nervosa... Ricordo di aver pensato al mio outfit: ho optato per qualcosa di molto semplice, senza trucco. Indossavo pantaloni neri larghi e una camicia bianca a maniche lunghe", ha aggiunto.

China Suarez e l'amore per Mauro Icardi

"Quando tutto è iniziato ero in una relazione in cui non mi sentivo desiderata, non mi sentivo amata, ero già molto esausta", ha aggiunto. Quando ha visto Icardi per la prima volta è rimasto sorpreso dalla sua prestanza fisica: "Non sapevo fosse così alto, mi ha scioccato. Ha uno sguardo molto intenso. In quel momento ho iniziato ad avere un tremolio alle gambe". L'attrice ha affermato che la chimica è stata immediata e genuina: "Non potevo fingere o nascondere nulla di ciò che provavo. Era tutto molto genuino". Ha anche chiarito che la serata è stata molto romantica e che non si è trattato di una fugace avventura: "È stato amore, un legame molto forte".

Separazione, lacrime e tre anni senza contatti

Dopo quell'incontro intenso, entrambi sono tornati alla rispettiva routine e la separazione è stata dolorosa per lei: "Sono tornata a lavorare ma ho pianto molto perché avevamo avuto qualcosa di davvero forte". Poi sono passati tre anni senza parlarsi. A riavvicinarsi è stato il calciatore, che ha commentato una storia Instagram dell'attrice dopo la separazione definitiva da Wanda Nara. E il resto è storia.