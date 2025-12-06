Pasquale La Rocca: "Wanda Nara? Ci siamo divertiti ma...". Il segreto su Barbara D'Urso

Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle ha le idee chiare: meglio Barbara D'Urso di Wanda Nara . La rivelazione del ballerino è arrivata durante un'intervista con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, su Rai1. La confessione è arrivata quando la conduttrice lo ha invitato a scegliere tra le tre donne che hanno segnato il suo percorso nel dancing show di Milly Carlucci: Babara D'Urso, con il quale è attualmente in gara, Wanda Nara e Luisella Costamagna (con queste ultime due ha trionfato nel programma, rispettivamente nel 2023 e nel 2022).

Pasquale La Rocca, le parole su Barbara D'Urso e Wanda Nara

"Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze. - ha fatto sapere Pasquale La Rocca - Luisella è una donna molto intelligente: abbiamo vissuto un periodo intenso per via del suo infortunio, e ho imparato a conoscerla, perché all’inizio era un po’ distante, un po’ fredda. Wanda è stato un bellissimo percorso: ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo ottenuto una grande vittoria". Ma poi ha ammesso: "Devo tenere la mia Barbara. Perché Barbara è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Mi sto aprendo di più, mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso. Se devo compararle, con lei mi sto divertendo di più. Quindi tengo lei".

Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso stanno insieme?

Per mesi si è vociferato di una storia d'amore tra Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso ma il ballerino ha smentito tutto. Con la conduttrice napoletana c'è di certo un grande feeling ma nulla di più, almeno non in senso romantico. "Non sono innamorato, sono ufficialmente single", ha assicurato il 36enne.