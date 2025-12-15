Ballando con le Stelle, lite dietro le quinte: cosa ha detto Barbara D'Urso su Wanda Nara

Dopo mesi di idillio e complicità, sono arrivate anche tra Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca le prime scintille a Ballando con le Stelle . I due - come mostrato nella semifinale - hanno avuto un litigio in sala prove, durante il quale è stato menzionata pure Wanda Nara , ex vincitrice del dancing show e allieva proprio di Pasquale. Ma a quanto pare non sarebbe finita li perché, stando alle ultime indiscrezioni, l'ex conduttrice di Mediaset sarebbre tornata a nominare la soubrette argentina anche in un altro momento di confronto con il suo ballerino.

Ballando con le Stelle, perché hanno litigato Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Nell'ultima settimana, in sala prove, Barbara D'Urso ha provato a spiegare a Pasquale La Rocca le sue difficoltà nel ballare con il tutore, rimediato dopo un infortunio. Ma il ballerino ha perso rapidamente la pazienza, dimostrandosi insoddisfatto delle performance della sua allieva. "Svegliati", le ha detto bruscamente a un certo punto, un’esortazione alla quale Barbara ha risposto infastidita: "Mi stavi facendo male con questa ca**o di mano, ero sveglia". Poco dopo, Pasquale l’ha accusata di aver fatto una domanda poco intelligente: "Te l’ho detto già venti volte. Per piacere, non farmi perdere tempo". A quel punto, Barbara si è indispettita e ha replicato in modo piccato: "Continui a dirmi che questo passo lo facevi con Wanda Nara. ‘Sti grandissimi ca**i. Sapessi come ballavo io con Raffaele Paganini. Quante piroette fai? Lui ne faceva 22 di seguito". E in seguito non è mancata una frecciata di Barbarella proprio a Wanda Nara...

Ballando con le Stelle, la frecciata di Barbara D'Urso a Wanda Nara

A La Volta Buona di Caterina Balivo hanno mostrato alcune immagini e dichiarazioni durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle (quella dove hanno ballato anche Panatta e Bertolucci) e Barbarella è tornata a parlare di Wanda. La 68enne ha raccontato con ironia le difficoltà vissute durante le prove: "Pasquale si è preso due vaffa... ho rischiato di sputargli in faccia, lui mi urla. Ognuno ha gli ex che si merita, lui aveva Wanda Nara, io ho Paganin". Pasquale La Rocca ha difeso il proprio approccio al ballo: "In sala entro in un altro mondo. Io non sono ritornato, io sono sempre stato così". In vista della finale tra i due sembra tornato il sereno ma chissà cosa penserà Wanda, da mesi in Argentina, di tutto ciò...