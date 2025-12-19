Wanda Nara, "crisi di pianto, riprese interrotte". Il crollo dopo l'ultima vittoria di Icardi

Nuovo capitolo nella lunga sfida legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Il tribunale ha stabilito che il calciatore potrà trascorrere il Natale con le figlie in Argentina, prima di rientrare in Turchia il 27 dicembre per tornare a disposizione del Galatasaray. Il giudice ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati del giocatore, stabilendo che le bambine resteranno con il padre tra il 22 e il 27 dicembre. La Vigilia e il giorno di Natale saranno quindi in compagnia di Icardi, mentre il Capodanno verrà trascorso con la madre. Una decisione che, secondo quanto riportato dai media argentini, ha avuto un impatto emotivo fortissimo su Wanda.

Icardi a Natale con le figlie, Wanda Nara disperata

La showgirl e imprenditrice si trovava negli studi di MasterChef Celebrity (Telefe) quando ha appreso della sentenza. Secondo quanto raccontato da Tatiana Schapiro a DDM su América TV, Wanda avrebbe annullato tutti gli impegni della giornata interrompendo le riprese del programma. "Era furiosa, ha smesso di girare", ha spiegato la giornalista, sottolineando quanto sia complesso fermare una produzione con decine di persone coinvolte. Dalle ricostruzioni arrivate direttamente dal set, la tensione sarebbe salita rapidamente. Guido Záffora ha parlato di una vera e propria crisi emotiva: "Wanda ha avuto una crisi di pianto davanti a tutti, poi si è rifugiata in camerino". Le registrazioni sono state sospese per alcuni minuti, prima di riprendere con grande difficoltà. "Era devastata", hanno riferito alcuni presenti.

Icardi e le figlie, la richiesta dei legali del calciatore

Sul fronte legale, l’istanza è stata presentata da Elba Marcovecchio, avvocata di Icardi, che ha motivato la richiesta con precise esigenze lavorative. Il Galatasaray ha infatti autorizzato il giocatore a volare a Buenos Aires il 21 dicembre, concedendogli una finestra limitata fino al 27. Da gennaio, complice il calendario FIFA, l’attaccante non avrà ulteriori giorni liberi, e la prossima pausa è prevista solo a giugno. Nel documento depositato in tribunale, si specifica che le figlie dovranno essere prelevate dall’abitazione della madre il 22 dicembre alle ore 11 e riconsegnate il 27 alla stessa ora, nel rispetto delle precedenti disposizioni giudiziarie.

Secondo Natale senza figlie per Wanda Nara

Per Wanda Nara si tratta del secondo Natale consecutivo senza Francesca e Isabella: anche lo scorso anno le bambine hanno trascorso quei giorni con Mauro Icardi. Quest'anno, però, la soubrette sperava in un esito diverso e sognava di portare le ragazze in vacanza in Uruguay con il nuovo fidanzato Martin Migueles. Un progetto che ora forse rimanderà a Capodanno.