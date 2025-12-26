Wanda Nara ha ricevuto il regalo di Natale più esclusivo: costa oltre 40mila euro

Wanda Nara ha trascorso il Natale a José Ignacio, in Uruguay, con i suoi figli più grandi, Valentino, Constantino e Benedicto, avuti da Maxi Lopez mentre le sue figlie più piccole hanno festeggiato le festività con il padre, Mauro Icardi , in Argentina. Erano presenti anche Zaira, la sorella di Wanda, e Martin Migueles, il nuovo fidanzato della soubrette. E non è mancata Nora Colosimo, la madre della 39enne.

Il regalo esclusivo che Wanda Nara ha ricevuto a Natale

Il Natale in casa Nara è stata un concentrato di lusso e convivialità. Una lunga tavola imbandita ha riunito parenti e amici più stretti, tra piatti gourmet e un barbecue preparato dai figli, in un’atmosfera di festa curata nei minimi dettagli. Immancabile il momento dei regali, tra i quali uno in particolare ha catalizzato l’attenzione. Wanda Nara ha infatti mostrato sui social un dono decisamente esclusivo, senza chiarire se si sia trattato di un acquisto personale o di un regalo ricevuto. Le immagini condivise su Instagram hanno subito fatto il giro del web: protagonista è una Birkin Swift Picnic dorata di Hermès, uno dei modelli più rari e ambiti della maison francese.

Wanda non ha mai nascosto la sua passione per le borse di lusso e vanta una collezione tra le più invidiate, composta da modelli iconici e pezzi esclusivi. Ora la sua cabino armadio si arricchisce di questa nuova creazione dal design particolare, pensata per la stagione estiva, che combina vimini, pelle swift e finiture metalliche. La Birkin Picnic è un modello riservato a una clientela selezionata: cuciture bianche a contrasto, dettagli placcati, cerniere rivestite in pelle e un interno in pelle swift dorata con tasche funzionali ne fanno un accessorio di altissimo livello. Il valore stimato si aggira intorno ai 40mila euro, una cifra che sottolinea l’esclusività del pezzo.

Un Natale all'insegna del lusso per Wanda Nara

E non è finita qui. Nelle immagini pubblicate da Wanda compaiono anche altre scatole Hermès, il cui contenuto resta però avvolto nel mistero. Un Natale all’insegna dello sfarzo, che conferma ancora una volta il gusto di Wanda Nara per il lusso senza compromessi.