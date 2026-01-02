Maxi Lopez di nuovo papà, nato il quinto figlio. La reazione di Wanda Nara

Fiocco azzurro per Maxi Lopez . L'ex calciatore è di nuovo papà: è nato il suo quinto figlio. Il bambino è frutto dell'amore che dal 2014 lega Maxi alla modella svedese Daniela Christiansson, conosciuta a Milano dopo la fine del matrimonio con Wanda Nara. Il 31 dicembre 2025 è nato in una clinica in Svizzera il piccolo Lando Lopez . "31/12/2025 Benvenuto Lando! Un anno intenso sta per concludersi, con così tanto per cui essere grato. I miei figli, la mia famiglia, nuove sfide che non avrei mai immaginato e Lando, che è arrivato per rendere la squadra ancora più grande. Buon anno a tutti!", ha annunciato Maxi sui social, dove ha postato una foto in cui tiene in braccio il nuovo arrivato. Da Daniela Lopez ha avuto anche Ella , nel 2023. Dall'amore con Wanda sono invece nati tre ragazzi: Valentino, Constantino e Benedicto che oggi hanno rispettivamente 16, 15 e 13 anni.

Il messaggio di Wanda Nara dopo la nascita del quinto figlio di Maxi Lopez

Il post di Maxi Lopez è stato prontamente inondato di messaggi di auguri e felicitazioni. Tra i tanti non è passato inosservato quello di Wanda Nara, che negli ultimi anni è riuscita ad instaurare un buon rapporto d'amicizia con l'ex marito. "Benvenuto in famiglia, Lando. I tuoi fratelli ti aspettano in Argentina". Il suo messaggio è stato accolto con un'emoji a forma di cuore da Daniela Christiansson, chiara testimonianza della cordialità e della comprensione all'interno della famiglia e a conferma dell'atmosfera armoniosa che ha circondato la nascita.

Perché il figlio di Maxi Lopez si chiama Lando

Il nome Lando è stato scelto da Maxi Lopez, mentre alla compagna Daniela era toccata la scelta di quello della figlia Ella. In alcune interviste lo sportivo ha spiegato di essersi ispirato al pilota Lando Norris, per il quale nutre da sempre molta ammirazione.