Wanda Nara svela cosa ha fatto per sedurre Maxi e Icardi: "Mi ha portato al successo"

Wanda Nara è tornata a sorprendere con le sue rivelazioni. A MasterChef Celebrity, che conduce in Argentina, ha rivelato cosa ha fatto per conquistare i suoi ex mariti Maxi Lopez e Mauro Icardi. Con la consueta schiettezza, l'ha definito il segreto più importante delle sue relazioni. Ebbene, pare proprio che Wanda abbia preso i due calciatori per la gola, facendoli capitolare con la sua torta alle mele . Un dolce che, a suo dire, non rappresenta soltanto una ricetta di famiglia ma un vero e proprio talismano sentimentale. "Mi ha portato al successo", ha dichiarato senza esitazioni. Tra l'altro, non è la prima volta che emerge questo aneddoto: già tre anni fa, quando fu ospite del cooking show con Maurito ammise di non essere molto brava in cucina ma di aver conquistato l'attaccante del Galatasaray con un dolce. Una versione dei fatti confermata poi dallo sportivo.

Il dolce con cui Wanda Nara ha conquistato Maxi Lopez e Icardi

Secondo il racconto di Wanda Nara, la torta di mele avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel primo capitolo della sua vita sentimentale, quello del matrimonio con Maxi Lopez, durato diversi anni e coronato dalla nascita di tre figli. "Ha affascinato così tanto il mio primo marito che ho pensato: "Beh, forse...", ha ricordato, lasciando intendere come anche il cibo possa diventare un linguaggio affettivo. Lo stesso schema si sarebbe ripetuto negli anni successivi con Mauro Icardi, protagonista insieme a lei di una relazione lunga e mediatica, segnata da momenti di grande esposizione pubblica e da non poche turbolenze. Anche in quel caso, il dolce sarebbe stato parte di un rituale domestico ormai collaudato: "I miei compagni adoravano le mele", ha confessato con ironia. L’aneddoto, raccontato con leggerezza, ha avuto anche un curioso effetto collaterale. Amici e familiari - a partire dalla sorella Zaira Nara - avrebbero iniziato a chiederle insistentemente la ricetta, convinti che quel dolce portasse fortuna. "Hanno visto che funzionava", ha commentato Wanda divertita.

La ricetta della torta di mele di Wanda Nara

La torta di mele che Wanda Nara usa come segreto di seduzione è preparata con i seguenti ingredienti: zucchero, tre mele, 150 grammi di burro, essenza di vaniglia, lievito in polvere, 150 grammi di farina e quattro uova. La cottura avviene poi in forno preriscaldato a 150 gradi per circa 40 minuti.