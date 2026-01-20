Wanda Nara: "Non ho multe". E annuncia il suo ritorno nella tv italiana

Wanda Nara continua a catalizzare l’attenzione mediatica. Amori, polemiche e uno stile di vita dichiaratamente sfarzoso alimentano da tempo l’interesse del pubblico e dei programmi di intrattenimento. L’ultima vicenda arriva dall’Argentina, dove la trasmissione A la tarde ha reso noto l’ammontare delle multe stradali che risulterebbero a suo carico: oltre 16 milioni di pesos (circa 12 milioni di euro) per infrazioni commesse nella provincia di Buenos Aires e nella Città autonoma di Buenos Aires (CABA). Secondo quanto emerso dai registri ufficiali, le sanzioni sarebbero 92, accumulate negli ultimi anni per violazioni come eccesso di velocità, divieti di sosta e mancato pagamento dei pedaggi autostradali.

Wanda Nara e la verità sulle multe in Argentina

Dopo la diffusione della notizia, Wanda Nara ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire la propria posizione. "Non ho multe", ha scritto su X, spiegando di aver venduto uno dei suoi veicoli senza aver ancora completato il passaggio di proprietà. "Le sanzioni non sono a mio carico. Possiedo circa venti auto tra Italia e Argentina: chiederò al mio commercialista, perché è difficile capire a quale mezzo si riferiscano". Quanto alla patente, anch’essa oggetto di discussione, ha precisato di averla da dieci anni e di guidare solo occasionalmente, preferendo l’autista.

Wanda Nara e il ritorno nella tv italiana

Wanda Nara ha inoltre respinto le voci su presunti problemi lavorativi, confermando il rinnovo del contratto con l'emittente argentina Telefe e nuovi progetti tra televisione italiana, cinema e piattaforme streaming. Sulla vita sentimentale, infine, ha scelto una risposta volutamente enigmatica dopo i gossip circa una rottura con Martin Migueles: "Sono esattamente dove voglio essere".