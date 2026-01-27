Wanda Nara sfrenata, quanti soldi spendeva ogni mese quando Icardi stava all'Inter

Quanto spendeva al mese Wanda Nara quando Icardi giocava all'Inter

Tutto è iniziato parlando del recente viaggio della showgirl a Ginevra con i figli, per raggiungere l'ex marito Maxi Lopez che da tempo vive lì. Wanda - secondo le fonti argentine - avrebbe soggiornato in un hotel extra-lusso, scatenando la domanda dello studio: “Chi ha pagato?”. Marina Calabró ha attribuito le spese a Icardi, ma Tartúfoli è stato netto: “Il fatto è che Wanda ha pagato… con i soldi di Icardi”. Non solo: il giornalista ha aggiunto una frecciata ancora più pungente, commentando lo stile di vita della showgirl: “Questi sono i modelli di donne che Wanda porta avanti nella sua vita”. Immediata la replica di Guido Zaffora, a difesa di Wanda: “Non si tratta di fare la cacciatrice di dote. Anche lei ha lavorato, sostenuto e aiutato Icardi a costruire la sua immagine”. Ma il colpo più clamoroso è arrivato quando Tartúfoli ha citato la cifra che, a suo dire, circolava tra chi stava vicino alla coppia: “Quando andava bene all’Inter, Wanda spendeva mezzo milione di dollari al mese”. La reazione in studio è stata immediata: Calabró, incredula, ha commentato: “Augusto! Ma così tanto? A meno che non compri una Porsche ogni mese…”. Tartúfoli ha confermato: “Nell’anno buono dell’Inter”.

La lussuosa vita di Wanda Nara e Mauro Icardi

Il dibattito si è spostato sul tenore di vita della coppia: ville in diversi Paesi, auto di lusso, traslochi continui e spese fisse enormi. “Seguendo questo ragionamento, i soldi non sono mai abbastanza”, ha osservato Calabró. Tartúfoli ha rimarcato: “Vivono come principi ovunque vadano. Comprano e arredano ville, possiedono diverse Lamborghini. Hanno venduto la proprietà di Milano? No. Poi dicono ‘Non me lo posso permettere’. Meglio non permetterselo!”. Si è parlato poi della situazione attuale di Wanda Nara: nonostante un contratto redditizio con Telefe, Calabró ha precisato: “È in pesos. Quando lo converti in dollari, non è mai sufficiente per mantenere quello stile di vita”.