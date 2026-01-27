Wanda Nara sfrenata, quanti soldi spendeva ogni mese quando Icardi stava all'Inter
Wanda Nara continua ad essere un personaggio di spicco in Argentina, dove i media non hanno esitato a fare i conti in tasca alla 39enne. L'ultimo dato trapelato ha riacceso il dibattito su lussi, spese fisse e una vita senza limiti. Ormai il tratto distintivo dell'ex opinionista dell'ex vincitrice di Ballando con le Stelle. A DDM (América TV) Augusto Tartúfoli ha lanciato un gossip bomba destinata a far discutere: durante il periodo d’oro di Mauro Icardi all’Inter, la sua ex moglie spendeva, secondo il giornalista, circa mezzo milione di dollari al mese. Ovvero quasi cinquecentomila euro ogni trenta giorni.
Quanto spendeva al mese Wanda Nara quando Icardi giocava all'Inter
Tutto è iniziato parlando del recente viaggio della showgirl a Ginevra con i figli, per raggiungere l'ex marito Maxi Lopez che da tempo vive lì. Wanda - secondo le fonti argentine - avrebbe soggiornato in un hotel extra-lusso, scatenando la domanda dello studio: “Chi ha pagato?”. Marina Calabró ha attribuito le spese a Icardi, ma Tartúfoli è stato netto: “Il fatto è che Wanda ha pagato… con i soldi di Icardi”. Non solo: il giornalista ha aggiunto una frecciata ancora più pungente, commentando lo stile di vita della showgirl: “Questi sono i modelli di donne che Wanda porta avanti nella sua vita”. Immediata la replica di Guido Zaffora, a difesa di Wanda: “Non si tratta di fare la cacciatrice di dote. Anche lei ha lavorato, sostenuto e aiutato Icardi a costruire la sua immagine”. Ma il colpo più clamoroso è arrivato quando Tartúfoli ha citato la cifra che, a suo dire, circolava tra chi stava vicino alla coppia: “Quando andava bene all’Inter, Wanda spendeva mezzo milione di dollari al mese”. La reazione in studio è stata immediata: Calabró, incredula, ha commentato: “Augusto! Ma così tanto? A meno che non compri una Porsche ogni mese…”. Tartúfoli ha confermato: “Nell’anno buono dell’Inter”.
La lussuosa vita di Wanda Nara e Mauro Icardi
Il dibattito si è spostato sul tenore di vita della coppia: ville in diversi Paesi, auto di lusso, traslochi continui e spese fisse enormi. “Seguendo questo ragionamento, i soldi non sono mai abbastanza”, ha osservato Calabró. Tartúfoli ha rimarcato: “Vivono come principi ovunque vadano. Comprano e arredano ville, possiedono diverse Lamborghini. Hanno venduto la proprietà di Milano? No. Poi dicono ‘Non me lo posso permettere’. Meglio non permetterselo!”. Si è parlato poi della situazione attuale di Wanda Nara: nonostante un contratto redditizio con Telefe, Calabró ha precisato: “È in pesos. Quando lo converti in dollari, non è mai sufficiente per mantenere quello stile di vita”.