Wanda Nara fuori dai giochi, Icardi sposa China Suarez: dove e quando  

Mauro Icardi pronto a voltare definitivamente pagina. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media argentini, il calciatore avrebbe intenzione di chiedere la mano di China Suarez una volta concluso l’iter del divorzio da Wanda Nara , attualmente in corso in Italia. Un progetto che, stando ai racconti, non sarebbe soltanto simbolico ma già pronto per essere realizzato.

Icardi divorzia da Wanda Nara e sposa China Suarez

A rivelarlo è stato il giornalista Facundo Ventura durante il programma La Mañana con Moria, su Eltrece. "Icardi sta pianificando una grande proposta di matrimonio per sposare China entro l’anno", ha raccontato, parlando di una celebrazione "in grande stile", coerente con il carattere del calciatore. La vera sorpresa riguarda però il luogo delle nozze: "Si sposeranno in Argentina", ha aggiunto Ventura, spiegando che la scelta risponderebbe al desiderio della coppia di riunire entrambe le famiglie. Resta aperta, invece, l’ipotesi del luogo della proposta. Durante la trasmissione è emersa la possibilità che avvenga a Parigi, città simbolica per la relazione tra l’attore e il calciatore. Un’idea che, secondo alcuni commentatori, sarebbe la cornice ideale per un momento destinato a segnare una nuova fase della loro vita privata.

Icardi lascia il Galatasaray per il River Plate?

Nel frattempo, un altro dettaglio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica argentina. Nel programma Lape Social News sono state ripescate due dichiarazioni, pronunciate in momenti diversi e senza alcun coordinamento, da Wanda Nara e da China Suarez. Entrambe, infatti, hanno espresso lo stesso auspicio per il futuro sportivo di Icardi: concludere la carriera al River Plate. Quando era ancora al fianco dell’attaccante, Wanda era stata netta: "Ti ho accompagnato per tanti anni della tua carriera, dovresti ritirarti rendendomi felice al River". Anni dopo, anche China, intervistata da Mario Pergolini a Otro Día Perdido, aveva escluso ogni alternativa: "Il Boca è assolutamente proibito. Se torniamo in Argentina, è River Plate, non ci sono dubbi".