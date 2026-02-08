Morata svela il motivo della sua separazione da Alice Campello: "Ci amiamo, ma..."

Amarsi, a volte, non è sufficiente. Alvaro Morata e Alice Campello ne sono oggi l’esempio più evidente. Dopo mesi di voci, smentite e tentativi di proteggere la sfera privata, la separazione tra il calciatore e l’imprenditrice sembra ormai definitiva. Una rottura che arriva al termine di un percorso segnato da incomprensioni profonde, pur in presenza di un sentimento che entrambi continuano a riconoscere.

Morata e le parole sulla separazione da Alice Campello

La giornalista spagnola Alexia Rivas ha letto al programma tv Fiesta un messaggio ricevuto da Morata, in cui il calciatore ha spiegato alcuni dettagli della sua rottura con la Campello. "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo. Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi". Il giocatore del Como ha inoltre escluso con decisione la presenza di terze persone all’origine della crisi. "Non c’è nessuna amica speciale, nulla di simile", ha chiarito, ribadendo una linea già mantenuta in precedenti dichiarazioni pubbliche e sui social: la fine del rapporto non è legata a tradimenti o mancanze di rispetto, ma a visioni diverse della vita e a incomprensioni accumulate nel tempo.

Morata e Alice Campello uniti dai quattro figli

Nonostante la separazione, resta la volontà comune di mantenere un legame sereno per il bene dei quattro figli. "L’affetto non scompare da un giorno all’altro", hanno più volte sottolineato. Morata e Alice Campello si sono sposati il 17 giugno 2017 a Venezia. Nel 2024 si erano lasciati per tornare poi insieme qualche mese dopo. Oggi, l’addio sembra definitivo, segnando la fine di una storia in cui l’amore, da solo, non è riuscito a colmare le differenze.