Wanda Nara con Bad Bunny, lo stadio del River Plate esplode

Wanda Nara e Bad Bunny insieme . È successo in Argentina, al Monumental Stadium dove gioca il River Plate . L'ex moglie di Mauro Icardi è stata tra gli ospiti a sorpresa della terza data di concerti del cantante del momento a Buenos Aires. All'evento erano presenti 80mila spettatori. Wanda ha rubato la scena durante la canzone Titì me preguntò, una delle hit del rapper portoricano visto di recente anche al Super Bowl. Come da tradizione del tour, Bunny si è spostato nella “Casita” , il secondo palco allestito in fondo allo stadio per creare un clima più raccolto e sorprendere il pubblico con ospiti speciali. Le telecamere hanno inquadrato la Nara con un look urbano – cappello con paraorecchie, top scuro e drink in mano – mentre cantava e ballava accanto a lui. L’intesa è apparsa immediata, scatenando l’ovazione dello stadio e una pioggia di video sui social.

Wanda Nara insieme a Bad Bunny in Argentina

Non è la prima volta che questo spazio diventa il cuore virale dei concerti. Nelle serate precedenti erano apparse star della scena pop locale come Tini Stoessel (fidanzata del calciatore Rodrigo De Paul) e María Becerra, ma l’arrivo di Wanda Nara – mai annunciato – ha colto di sorpresa anche i fan più attenti. Le immagini, rimbalzate in pochi minuti su TikTok, X e Instagram, mostrano la 39enne completamente immersa nella parte più festosa dello spettacolo, mentre canta con il pubblico e segue il ritmo dello show.

Il trionfo di Bad Bunny in Argentina

L'avventura di Bad Bunny a Buenos Aires si chiude così con tre concerti esauriti e la conferma di un richiamo capace di andare oltre la musica. Luci, scenografie e una scaletta di successi mondiali hanno costruito lo spettacolo, ma il colpo di scena finale ha spostato l’attenzione anche sull’immaginario mediatico argentino. In un equilibrio perfetto tra live e racconto social, la “Casita” si è trasformata ancora una volta nell’epicentro delle sorprese. E per una sera, nel tempio del calcio argentino, a prendersi la scena è stata Wanda Nara.