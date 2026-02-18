"Wanda Nara, quanto ha pagato per stare con Bad Bunny". Le voci dall'Argentina

Wanda Nara è tornata al centro dell’attenzione con la sua apparizione al concerto di Bad Bunny a Buenos Aires . Ma, secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Argentina, la presenza della showgirl sul palco non sarebbe frutto di un invito : per accedere allo spazio più ambito dello show avrebbe infatti versato una cifra particolarmente elevata.

Quanto ha pagato Wanda Nara per apparire al concerto di Bad Bunny

A lanciare la notizia è stata la giornalista Marcela Tauro durante il programma Intrusos: secondo quanto riferito, l'apparizione sul palco dello spettacolo di Bad Bunny sarebbe costato a Wanda Nara circa sette milioni di pesos (più di 4mila euro). La versione è stata rafforzata dall’opinionista Natalie Weber, che ha ipotizzato come l’operazione rispondesse più a una strategia d’immagine che a un invito diretto: il pubblico del cantante portoricano – ha osservato – sarebbe distante da quello della showgirl. Da qui l’idea che la partecipazione fosse finalizzata soprattutto alla visibilità e agli scatti con il cantante del momento. Nello stesso programma si è parlato anche di altri influencer presenti nello spazio esclusivo che avrebbero pagato per accedere, alimentando l’ipotesi di un’operazione commerciale più ampia legata all’evento.

La reazione di China Suarez all'apparizione di Wanda Nara

A rendere il quadro ancora più incandescente è stato il gesto social di China Suarez, che poche ore dopo il concerto ha pubblicato su TikTok un video insieme a Mauro Icardi sulle note di un brano di Bad Bunny. Un contenuto che, in un contesto già carico di tensioni mediatiche, è stato letto da molti utenti come un possibile messaggio indiretto. Per alcuni una replica alla presenza di Wanda Nara nell’area Vip, per altri soltanto una coincidenza musicale legata alla promozione dei suoi nuovi progetti professionali.