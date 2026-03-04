Wanda Nara torna in Italia e svuota la casa di Milano. Ennesimo sgarbo a Icardi  

Terminate le riprese di MasterChef Celebrity in Argentina, Wanda Nara è tornata in Italia . Con lei Martin Migueles , suo compagno da qualche mese. Ma il rientro a Milano è soprattutto un ritorno alle radici e ai luoghi condivisi con l’ex marito, il calciatore Mauro Icardi. Attraverso le sue Instagram Stories la conduttrice ha mostrato immagini eloquenti: mobili accatastati nel giardino, oggetti destinati alla donazione o allo smaltimento, frammenti di una vita che non c’è più. "Sto riordinando la mia casa italiana. Regalo, dono e restauro", ha scritto a corredo dello scatto. A colpire l’attenzione dei fan è stata un’imponente testiera capitonné color avorio, impreziosita da un monogramma ricamato con le iniziali intrecciate W e M . Dunque non solo una ristrutturazione estetica ma una necessaria purificazione emotiva. Tra gli oggetti fatti fuori anche un videogioco delle Tartarughe Ninja e pezzi di design che avevano segnato un’epoca domestica ormai archiviata.

Wanda Nara torna in Italia, l'incontro con Paris Hilton

Wanda Nara è arrivata a Milano proprio durante la settimana della moda. E in questi giorni così frenetici per il capoluogo meneghino l'argentina ha fatto un incontro importante, quello con Paris Hilton. "Ogni giorno più bella", ha scritto Wanda a corredo della foto scattata insieme all'ereditiera e prontamente condivisa sui social. Come si vede nell'immagine, le due hanno sfoggiato sofisticati look invernali con occhiali da sole, cappotti e accessori firmati. Wanda ha scelto un cappotto cammello, un cappello di lana bianco con dettagli neri, un maglione grigio e una borsa blu, mentre Paris ha optato per un completo nero con loghi (e fedele cagnolino in braccio).

Tutte le case di Wanda Nara in Italia

Mentre la sua carriera si muove tra Argentina ed Europa, Wanda Nara continua a presidiare i suoi indirizzi italiani, considerati una seconda casa.

L’attico di Milano. Situato in una delle zone più esclusive del capoluogo lombardo, l’appartamento è il fulcro della vita cittadina: piscina privata sul tetto con vista sui grattacieli e area barbecue professionale ne fanno un simbolo di lusso contemporaneo.

La villa sul Lago di Como. Conosciuta come “Villa Icardi”, è la proprietà più iconica. Donata dal calciatore nel 2018, si sviluppa su tre piani in stile classico, con affaccio panoramico e molo privato. Un buen retiro che negli anni è stato teatro di vacanze, servizi fotografici e cronache mondane.

La casa di campagna a Galliate. Alle porte di Milano, rappresenta l’anima più familiare e raccolta: architettura rustica, soffitti in legno, grandi giardini.