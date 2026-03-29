Wanda Nara in Giappone dà scandalo sul treno, passeggeri in rivolta

Dopo la conclusione delle riprese di MasterChef Celebrity , il cooking show che conduce in Argentina, Wanda Nara ha intrapreso un viaggio all’estero insieme al compagno Martín Migueles . La coppia ha scelto di concedersi una vacanza tra diverse destinazioni internazionali, tra cui il Giappone . Un soggiorno documentato sui social, dove la conduttrice ha condiviso momenti del viaggio con i suoi milioni di follower, mostrando anche l’esperienza a bordo dello Shinkansen, il celebre treno ad alta velocità giapponese. Ma, proprio durante uno di questi spostamenti, è emersa una polemica che ha rapidamente attirato l’attenzione online.

Polemica in Giappone per Wanda Nara, cosa è successo

Un passeggero giapponese ha denunciato sui social un presunto comportamento inappropriato da parte della coppia durante il viaggio in treno. Nel post, accompagnato da una fotografia scattata all’interno di una carrozza, si vedono Wanda Nara e Martin Migueles seduti con i sedili reclinati e i piedi appoggiati sullo schienale anteriore. "C'era una straniera seduta al suo posto, che parlava a voce alta al telefono, completamente reclinato, con le scarpe sul sedile davanti. Ho pensato: 'Non voglio stare vicino a questa gente'", ha scritto. Un atteggiamento che, secondo quanto sottolineato da diversi utenti locali, contrasterebbe con le norme di comportamento generalmente osservate nei mezzi pubblici giapponesi, dove il rispetto degli altri passeggeri e la discrezione sono considerati fondamentali. Il concetto di “meiwaku”, ovvero l’attenzione a non arrecare disturbo agli altri, rappresenta infatti un principio centrale nella cultura del Paese.

Pioggia di critiche per Wanda Nara in Giappone

Il post è diventato rapidamente virale, generando numerosi commenti critici, in particolare da parte di utenti giapponesi e viaggiatori abituali. Alcuni hanno evidenziato l’importanza del silenzio e dell’ordine sui treni ad alta velocità, altri hanno sottolineato la differenza culturale nei comportamenti. Tanti i commenti indignati: "È un'argentina scandalosa e volgare. Nel suo Paese è nota per essere controversa, non aver mai studiato, essere scandalosa, maleducata, avere una faccia finta, usare Photoshop puro"; "Si è fatta fotografare in prima classe sul treno, ma sono spuntate foto di lei con le gambe alzate in classe economica, ahah. Tutto di lei è una bugia"; "Che volgarità fingere di essere qualcosa che non si è"; e "Sono impressionato che tu sia riuscito a sopportarlo. Forse è una differenza culturale", sono stati alcuni dei commenti degli utenti locali. Al momento, né Wanda Nara né il compagno hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda, continuando a condividere contenuti legati al viaggio senza fare riferimento alla polemica.

La passione di Wanda Nara per Hello Kitty

La polemica si inserisce in un racconto social che mostrava soprattutto gli aspetti più leggeri e spettacolari del viaggio. Pochi giorni prima, Wanda Nara aveva infatti condiviso con entusiasmo la sua esperienza a bordo dello Shinkansen a tema Hello Kitty, definendola un "sogno diventato realtà". Il treno, interamente decorato con i colori e i simboli del celebre personaggio creato da Sanrio, collega Osaka e Fukuoka ed è noto per le sue carrozze tematizzate. Tra queste, la Hello! Plaza, dedicata ai prodotti regionali, e la Kawaii! Room, uno spazio pensato per l’intrattenimento e le fotografie. La passione di Wanda Nara per Hello Kitty, del resto, è nota da tempo. La conduttrice ha più volte mostrato sui social la sua collezione di oggetti dedicati al personaggio, dagli accessori alle valigie, fino ai dettagli personalizzati per le feste delle figlie e alle nail art a tema. Un viaggio che unisce quindi lusso, intrattenimento e condivisione social, ma che in questo caso si è intrecciato anche con una controversia legata alle differenze culturali nei comportamenti pubblici.