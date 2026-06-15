Wanda Nara mostra il suo nuovo SUV di lusso: "Con i frutti del mio lavoro"

Wanda Nara torna al centro dell'attenzione con un acquisto destinato a far discutere. La conduttrice e imprenditrice argentina ha infatti condiviso con i suoi milioni di follower l'arrivo di un nuovo SUV di lusso . Un modello dal valore di circa 400mila dollari che rappresenta uno dei veicoli più esclusivi presenti oggi sul mercato. Attraverso alcune immagini pubblicate su Instagram, Wanda ha mostrato il momento della consegna dell'auto all'interno di uno showroom di alta gamma. Il veicolo, ancora coperto da un elegante telo nero con il logo Mercedes-Benz e la sigla "G63", ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan e degli appassionati di motori. Un acquisto importante che arriva in un periodo relativamente tranquillo per l'ex moglie di Mauro Icardi, attualmente concentrata sui propri progetti professionali e sulla realizzazione della sua nuova serie verticale.

La frase che fa discutere: "Con i frutti del mio lavoro"

A catturare l'attenzione non è stato soltanto il valore dell'auto, ma soprattutto il messaggio che Wanda Nara ha scelto di accompagnare alle fotografie. "La felicità è diversa quando puoi comprare ciò che desideri con i frutti del tuo lavoro. Non si tratta di avere di più, ma di scegliere per te stesso. Non smettere mai di sognare", ha scritto la conduttrice. Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito sui social. Il messaggio è stato letto da molti come una rivendicazione della propria indipendenza economica e professionale, tema che negli ultimi anni è diventato centrale nella narrazione pubblica della showgirl.

Il nuovo SUV di Wanda Nara

L'auto scelta da Wanda Nara è una Mercedes G63 AMG, versione di punta della celebre Classe G. Si tratta di uno dei SUV più iconici e desiderati al mondo, noto per il suo design squadrato, le prestazioni elevate e gli interni caratterizzati da finiture di altissimo livello. Gli esperti del settore considerano il G63 un simbolo di esclusività, capace di combinare lusso, potenza e capacità fuoristrada in un unico modello. Un veicolo che negli anni è diventato uno status symbol per celebrità, sportivi e imprenditori.