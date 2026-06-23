Wanda Nara blocca Icardi in Argentina: "Non può tornare al Galatasaray". E China tira i capelli a una fan

Nuovo capitolo nella lunga e complessa battaglia legale tra Wanda Nara e Mauro Icardi . Il calciatore del Galatasaray si trova attualmente impossibilitato a lasciare l'Argentina dopo una decisione della magistratura che ha accolto un'istanza presentata dall'entourage legale dell'ex moglie. Come si legge sui magazine del Paese, il provvedimento sarebbe legato a presunte pendenze economiche nei confronti delle figlie Francesca e Isabella. Icardi, rientrato nel Paese sudamericano per trascorrere del tempo con le bambine, avrebbe dovuto fare ritorno in Turchia nei prossimi giorni per unirsi alla preparazione estiva del Galatasaray e affrontare le questioni legate al proprio futuro contrattuale. La misura cautelare, promossa dall'avvocata Ana Rosenfeld, rappresenta una svolta inattesa in una vicenda che nelle ultime settimane sembrava essersi temporaneamente raffreddata. Ora il giocatore resta in attesa di una decisione che potrebbe sbloccare la situazione e consentirgli di riprendere gli impegni professionali all'estero.

Icardi bloccato in Argentina da Wanda Nara

La notizia avrebbe provocato forte irritazione nell'entourage del calciatore. Secondo fonti vicine alla vicenda, Icardi sarebbe rimasto sorpreso dalla decisione e avrebbe manifestato apertamente il proprio malcontento, considerato il rischio di compromettere la programmazione sportiva con il club turco. Per tentare di ribaltare il provvedimento, il suo avvocato ha chiesto con urgenza un'udienza davanti ai giudici competenti. L'obiettivo è ottenere una revisione della misura e consentire al giocatore di lasciare il Paese in tempi brevi. La riunione vedrà confrontarsi esclusivamente i rappresentanti legali delle due parti, senza la presenza diretta né di Wanda Nara né di Maurito. Sul tavolo ci saranno le questioni economiche e familiari che da mesi alimentano uno dei contenziosi più seguiti dal mondo dello spettacolo e dello sport argentino.

La scenata di gelosia di China Suarez

Come se non bastasse il fronte legale aperto con l'ex moglie, Icardi si ritrova coinvolto anche in nuove indiscrezioni riguardanti la relazione con China Suarez. Secondo alcune ricostruzioni circolate nei programmi televisivi argentini, la coppia sarebbe stata protagonista di un episodio movimentato all'interno di un noto locale di Buenos Aires. La versione diffusa da alcuni testimoni racconta che una giovane donna si sarebbe avvicinata al calciatore nell'area Vip del locale, ricevendo da lui un atteggiamento cordiale. Una circostanza che avrebbe scatenato la gelosia dell'attrice, dando origine a un acceso confronto che avrebbe attirato l'attenzione degli altri presenti. "China l'ha afferrata da dietro per i capelli e l'ha cacciata via", ha spifferato una persona che avrebbe assistito alla scena. Per ora nessun commento da parte dei diretti interessati.