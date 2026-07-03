Wanda Nara parla dei conti di Icardi: "Mantiene China Suarez e altre persone"

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Mentre il calciatore è alle prese con indiscrezioni circa una crisi con la compagna China Suarez e con un futuro professionale ancora da definire, l'imprenditrice argentina è tornata a parlare pubblicamente dell'ex marito, soffermandosi soprattutto sulla situazione economica della coppia e lanciando una frecciata all'attrice.

Wanda Nara: "China Suarez ha lasciato tutto, è normale che viva di Mauro"

Intervenuta telefonicamente nel programma argentino El Ejército de la Mañana, Wanda Nara ha commentato le recenti vicende che coinvolgono Mauro Icardi e China Suarez, senza evitare le domande più delicate. L'argomento è nato da un presunto messaggio privato attribuito a Wanda, nel quale si sosteneva che l'attrice avrebbe rinunciato all'assegno di mantenimento dei figli pur di trasferirsi in Turchia con il calciatore. Un'ipotesi sulla quale la showgirl ha poi sviluppato una riflessione più ampia. "Questa ragazza ha lasciato la sua carriera", ha dichiarato, aggiungendo che accompagnare un atleta professionista rappresenta un impegno importante. Da qui la sua conclusione: "Di cosa vive? È normale che viva grazie a Mauro". Pur precisando di non voler esprimere un giudizio negativo, Wanda ha sottolineato come, a suo avviso, China abbia scelto di mettere da parte la propria professione per seguire Icardi.

Le spese e l'entourage: "È una scelta loro"

Nel corso dell'intervista si è parlato anche delle spese sostenute dal calciatore e delle persone che orbiterebbero attorno alla nuova coppia. Secondo quanto emerso durante la trasmissione, non sarebbe soltanto China Suarez a beneficiare del sostegno economico del calciatore, ma anche parte del suo entourage. Wanda, pur senza entrare nei dettagli, ha evitato di smentire questa ricostruzione. "Questa è una scelta di Mauro e di lei, riguarda la loro economia", ha commentato, lasciando intendere che sarebbe lo stesso Icardi a farsi carico di tali spese. Alla domanda se ritenga l'ex marito in grado di sostenere economicamente tutte queste persone, Wanda ha risposto con una frase destinata a far discutere: "Non avrei mai pensato che ne fosse capace, ma è quello che ha fatto fino a oggi".

Le figlie e l'accordo con Mauro Icardi

Un altro tema affrontato è stato quello del mantenimento delle due figlie nate dal matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La 39enne ha voluto rassicurare sul fatto che il loro futuro economico sarebbe già stato tutelato grazie a un accordo raggiunto quando lei ricopriva il ruolo di procuratrice del calciatore. A detta di Wanda, gran parte del patrimonio costruito durante gli anni della carriera di Icardi sarebbe stato destinato alla protezione delle figlie, una decisione condivisa anche dall'attaccante. Ha inoltre spiegato che restano ancora alcune udienze in Italia per definire gli ultimi aspetti dell'intesa, ma ha ribadito che entrambi avrebbero sempre considerato prioritario mettere al sicuro il patrimonio destinato alle bambine, indipendentemente da ciò che accadrà in futuro nelle rispettive vite private.