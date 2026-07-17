Icardi svincolato ma "non può giocare al River Plate per colpa di Wanda Nara"

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da scrivere. Una vera e propria incognita. Dopo la fine della sua esperienza con il Galatasaray , l'attaccante argentino è uno dei nomi più caldi del mercato internazionale. Nelle ultime ore si era parlato anche di un possibile approdo al River Plate , ma dall'Argentina arrivano indiscrezioni che sembrano chiudere definitivamente questa pista. Secondo quanto riportato dal giornalista Guido Zaffora, Icardi avrebbe ricevuto proposte da club di Arabia Saudita, Brasile e Messico, mentre il River Plate sarebbe stato accostato al bomber solo nelle ultime settimane. Un'ipotesi che, però, è stata subito smentita da un'altra voce autorevole del giornalismo argentino. Icardi stava valutando la possibilità di tornare a giocare a Buenos Aires per stare più vicino alle figlie che ormai vivono in pianta stabile lì dopo la decisione di Wanda Nara.

"Nessuna possibilità", il River Plate dice no a Icardi

A frenare ogni possibilità di vedere Icardi con la maglia del River Plate sarebbe il peso mediatico che accompagna da anni la sua vita privata. A sostenerlo è il giornalista Martín Candalaft, secondo cui il club di Buenos Aires non avrebbe mai preso realmente in considerazione l'ingaggio dell'ex Inter. "Non c'è alcuna possibilità che Mauro giochi nel River", ha spiegato Candalaft durante una trasmissione televisiva, sottolineando come la dirigenza voglia evitare l'enorme esposizione mediatica che inevitabilmente seguirebbe l'arrivo del centravanti. A detta del giornalista, le continue vicende che coinvolgono Wanda Nara e China Suarez finirebbero per spostare l'attenzione dal campo al gossip, trasformando il River Plate nel centro dell'informazione di spettacolo. Uno scenario che il club argentino preferirebbe evitare, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti sportivi.

Il futuro di Icardi dopo il Galatasaray

Nel frattempo si è chiusa ufficialmente l'avventura di Icardi con il Galatasaray. Il club turco ha salutato il proprio attaccante con un lungo messaggio pubblicato sui social, celebrando il contributo dato durante la sua esperienza a Istanbul. "Oggi non parliamo di una separazione, ma di un'eredità", si legge nel comunicato con cui il Galatasaray ha ripercorso i successi, i gol e il rapporto speciale costruito da Icardi con i tifosi, chiudendo con una frase significativa: "Un amore come questo è indimenticabile". Per il momento il futuro dell'ex capitano dell'Inter resta avvolto nell'incertezza. Le offerte non mancano, soprattutto dall'estero, ma la destinazione definitiva non è stata ancora scelta.