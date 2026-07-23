Arriva l'Accademia Wanda Nara, che insegna a "non dipendere da nessuno". Prezzi e altri dettagli del corso

Dalla televisione alla cosmetica, passando per la moda e i social network. Wanda Nara aggiunge ora un nuovo tassello alla propria attività imprenditoriale con il lancio dell' Accademia Wanda , un corso online rivolto soprattutto alle donne che desiderano avviare un progetto professionale e conquistare una maggiore indipendenza economica . L'ex moglie di Maxi Lopez e Mauro Icardi ha presentato l’iniziativa attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, spiegando che l’idea sarebbe nata dalle numerose richieste ricevute dalle sue follower . Un progetto al quale, ha assicurato, avrebbe dedicato molto tempo ed energie, tanto da paragonarne la realizzazione alla nascita di un altro figlio. "Finalmente arriva il corso che desideravo creare per voi", ha annunciato Wanda, rivolgendosi alle donne che vogliono mettersi in proprio, sviluppare un’attività personale e smettere di dipendere economicamente dagli altri.

Un corso basato sull’esperienza personale di Wanda Nara

Il percorso formativo punta soprattutto sulla motivazione, sulla costruzione della fiducia in sé stesse e sulla capacità di trasformare un’idea in un progetto concreto. A raccontare i diversi passaggi è la stessa Wanda Nara, che ha scelto di condividere con le iscritte anche gli episodi meno semplici della propria carriera, dagli errori commessi alle difficoltà affrontate prima di raggiungere il successo. "Potrete ottenere ciò che desiderate dalla vostra vita, senza dover dipendere da nessuno, realizzando i vostri sogni e imparando ad amare quello che fate", ha spiegato l'ex vincitrice di Ballando con le Stelle. Il messaggio scelto per promuovere l’Accademia riassume la filosofia del progetto: "Non sono arrivata fin qui perché qualcuno mi ha scelta. Sono arrivata perché ho imparato a scegliere me stessa. Prima di chiunque altro". Il corso è composto da dieci moduli narrati direttamente da Wanda e comprende esercizi online, materiali consultabili senza limiti di tempo e l’accesso a una comunità privata riservata alle partecipanti. L’obiettivo dichiarato è accompagnare le aspiranti imprenditrici nella creazione di un’attività riconoscibile, legata al proprio nome e alla propria identità.

Dai social alle critiche: cosa insegnano i moduli bonus

Accanto alle lezioni principali sono previsti anche tre contenuti aggiuntivi dedicati ad alcuni degli aspetti più delicati del lavoro online. Il primo, intitolato “Il tuo brand sui social media”, affronta il passaggio da un semplice profilo personale alla costruzione di una comunità attiva e fidelizzata. Il secondo, “Vendere senza vendere”, è invece dedicato alle strategie per promuovere e monetizzare i propri contenuti senza ricorrere a una comunicazione eccessivamente commerciale. L’ultimo modulo, “Proteggiti”, riguarda la gestione delle critiche, degli attacchi degli utenti e dell’esposizione pubblica. Un tema che Wanda Nara conosce bene, considerata la continua attenzione mediatica che accompagna da anni la sua vita privata e professionale. La promessa dell’imprenditrice è ambiziosa: al termine del percorso, le partecipanti dovrebbero possedere gli strumenti necessari per affrontare gli ostacoli con maggiore consapevolezza. "Quando avrete concluso il corso, vi assicuro che vi sentirete persone diverse: le persone che stavate cercando di diventare", ha promesso.

Quanto costa il corso di Wanda Nara e come iscriversi

L’intero percorso può essere seguito online attraverso il sito ufficiale dell’Accademia Wanda. Una volta completata l’iscrizione, le partecipanti ottengono l’accesso permanente alle lezioni, alle attività e alla comunità privata. Il prezzo indicato per chi vive in Argentina è di 100 mila pesos argentini (circa 59 euro), mentre per le iscritte nel resto del mondo il costo è fissato a 67 dollari. Con questa nuova iniziativa Wanda Nara prova dunque a trasformare la propria esperienza, costruita tra televisione, pubblicità, social media e attività imprenditoriali, in un metodo destinato alle donne che vogliono mettersi in gioco. Resta ora da capire se la sua Accademia riuscirà a replicare anche nel settore della formazione il seguito ottenuto dagli altri progetti legati al suo nome.