Wanda Nara e la foto in bikini senza filtri. Lei sbotta: "Amo il mio corpo"

Ancora una polemica per Wanda Nara . In Argentina sta facendo molto discutere una foto in bikini della conduttrice. Una foto scattata a Portofino , dove la 39enne ha trascorso qualche giorno al mare insieme alle figlie Francesca e Isabella e al nuovo compagno Martin Migueles . In molti hanno notato che lo scatto mostra una realtà ben diversa da quella quotidianamente condivisa da Wanda sui social. Alcuni utenti, soprattutto su X, hanno sostenuto che ci sono evidenti differenze nella silhouette, arrivando ad accusare l'ex moglie di Mauro Icardi di utilizzare in maniera eccessiva filtri digitali e ritocchi fotografici. Tra i post più condivisi, quello di un collage che mette a confronto una foto scattata sulla spiaggia con un selfie davanti allo specchio pubblicato il giorno successivo, accompagnato da commenti piuttosto ironici e pungenti.

La replica di Wanda Nara: "Sono fotomontaggi di troll pagati"

La risposta di Wanda Nara non si è fatta attendere. Attraverso il suo profilo ufficiale su X, la showgirl ha respinto con decisione le accuse. "Uno è un video e l'altro è un fotomontaggio fatto da voi troll pagati. Amo il mio corpo". L'imprenditrice ha dunque negato qualsiasi ricorso a Photoshop e ha lasciato intendere che dietro gli attacchi ci sarebbero account organizzati per screditarla. Successivamente ha rilanciato anche alcuni messaggi di utenti che sostenevano la sua versione dei fatti. In uno di questi si affermava che le immagini virali sarebbero state modificate con l'intelligenza artificiale, invitando chi le aveva diffuse a essere "più discreto" nell'uso dei ritocchi digitali. Un altro post parlava invece di "account e bot turchi" impegnati a diffondere fotografie manipolate della conduttrice.

Continua la battaglia tra Wanda Nara e Icardi

L'episodio arriva in una fase particolarmente delicata della lunga vicenda giudiziaria che oppone Wanda Nara all'ex marito Mauro Icardi. Nei giorni scorsi la giustizia italiana le ha infatti dato ragione autorizzandola a richiedere i nuovi passaporti delle figlie senza la firma del calciatore, dopo il furto dei documenti avvenuto nella loro abitazione di Milano. Una decisione che consentirà alle due bambine di rientrare a Buenos Aires insieme alla madre. In attesa di completare le pratiche, Wanda ha scelto di trascorrere qualche giorno sulla Riviera ligure con la famiglia, condividendo sui social momenti di relax tra mare e giochi in spiaggia. Con lei c'erano anche Maxi Lopez e i figli più grandi. La serenità, però, è durata poco. Le fotografie pubblicate durante la vacanza hanno riacceso il dibattito sul suo aspetto fisico, un tema con cui la showgirl si confronta da anni. Anche questa volta, però, ha scelto di non restare in silenzio, ribadendo un messaggio chiaro: "Amo il mio corpo" e non intende giustificarsi per le critiche ricevute.