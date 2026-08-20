Wanda Nara, la lotta contro la leucemia continua: "Così ho iniziato la giornata"
Wanda Nara ha scelto di mostrare ciò che, fino a oggi, aveva preferito tenere lontano dai social. Niente red carpet, abiti da copertina o nuovi capitoli della sua movimentata vita sentimentale. Questa volta davanti alla fotocamera ci sono state provette, prelievi e controlli medici. La conduttrice e imprenditrice argentina ha condiviso con i suoi follower alcune immagini legate al percorso di cura per la leucemia mieloide cronica, diagnosticata nel luglio del 2023. Un gesto insolito per l'ex moglie di Mauro Icardi, che negli ultimi anni ha raccontato solo in parte la malattia, cercando di separarla il più possibile dalla propria immagine pubblica. Nelle storie pubblicate sui social ha mostrato un momento della visita di controllo e del trattamento a cui continua a sottoporsi periodicamente. "Ecco come ho iniziato la giornata. La mia visita di controllo e il mio trattamento, che di solito non condivido con voi", ha scritto. Poche parole che hanno riportato l'attenzione sulla battaglia iniziata tre anni fa e che continua a richiedere un monitoraggio medico costante.
Wanda Nara e la leucemia, dalla diagnosi alle cure
La storia della malattia di Wanda Nara è cominciata nell'estate del 2023. Alcune anomalie emerse dagli esami avevano spinto i medici ad approfondire il quadro clinico e a indirizzarla verso Fundaleu, centro argentino specializzato nelle patologie ematologiche. In quelle settimane le notizie sulle sue condizioni di salute avevano cominciato a circolare prima ancora che fosse lei a parlarne pubblicamente. La soubrette aveva scelto inizialmente la riservatezza, concentrandosi sugli accertamenti e sulla famiglia. Solo successivamente erano arrivati maggiori dettagli sul percorso intrapreso. Nel dicembre dello stesso anno Fundaleu aveva diffuso una comunicazione nella quale si parlava di leucemia mieloide cronica e di una risposta soddisfacente al trattamento. Da allora la conduttrice ha continuato a sottoporsi ai controlli previsti, senza trasformare la malattia in un racconto quotidiano sui social. Proprio per questo le nuove immagini hanno attirato immediatamente l'attenzione. Dietro la Wanda Nara protagonista della televisione, dei social e delle cronache rosa resta infatti una quotidianità scandita anche da appuntamenti medici e verifiche periodiche.
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