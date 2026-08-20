Wanda Nara, la lotta contro la leucemia continua: "Così ho iniziato la giornata"

Wanda Nara ha scelto di mostrare ciò che, fino a oggi, aveva preferito tenere lontano dai social. Niente red carpet, abiti da copertina o nuovi capitoli della sua movimentata vita sentimentale. Questa volta davanti alla fotocamera ci sono state provette, prelievi e controlli medici. La conduttrice e imprenditrice argentina ha condiviso con i suoi follower alcune immagini legate al percorso di cura per la leucemia mieloide cronica, diagnosticata nel luglio del 2023. Un gesto insolito per l'ex moglie di Mauro Icardi, che negli ultimi anni ha raccontato solo in parte la malattia, cercando di separarla il più possibile dalla propria immagine pubblica. Nelle storie pubblicate sui social ha mostrato un momento della visita di controllo e del trattamento a cui continua a sottoporsi periodicamente. "Ecco come ho iniziato la giornata. La mia visita di controllo e il mio trattamento, che di solito non condivido con voi", ha scritto. Poche parole che hanno riportato l'attenzione sulla battaglia iniziata tre anni fa e che continua a richiedere un monitoraggio medico costante.