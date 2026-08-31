Maxi Lopez e quelle feste bollenti in Russia, scoppia la bufera con Wanda Nara

La tregua tra Wanda Nara e Maxi Lopez sembra essersi improvvisamente incrinata. A riaccendere vecchie tensioni sono state alcune confessioni dell’ex calciatore che, durante un’intervista televisiva, ha riportato alla luce episodi della sua vita privata risalenti agli anni trascorsi in Russia. Racconti che Wanda non ha lasciato passare inosservati, rispondendo pubblicamente sui social e mettendo in dubbio la ricostruzione temporale dell’ex marito.

Maxi Lopez e i racconti sulle feste sessuali in Russia

Ospite di PH: Podemos Hablar, programma in onda su Telefe, Maxi Lopez è tornato a parlare del proprio passato. Oltre alla lunga rivalità con Mauro Icardi, l’ex attaccante di River Plate e Barcellona ha ricordato alcune feste organizzate da un amico durante il periodo trascorso in Russia. Maxi ha descritto serate decisamente sopra le righe, tra costumi, pelle e fruste, raccontando con ironia anche un episodio nel quale avrebbe deciso di fermarsi quando la situazione era diventata troppo intensa. Un ricordo affidato alla leggerezza del racconto televisivo, ma destinato a produrre conseguenze fuori dallo studio. A non gradire quelle parole è stata infatti Wanda Nara. La showgirl argentina, ex moglie di Lopez e madre dei suoi tre figli maggiori - Valentino, Constantino e Benedicto - ha immediatamente collegato quegli episodi agli anni della loro relazione.

Wanda Nara contro l’ex marito: "Ero già con te"

Nonostante il rapporto ritrovato nell'ultimo periodo, Wanda Nara ha scelto di replicare duramente - e pubblicamente - alle dichiarazioni dell'ex marito. Secondo la sua ricostruzione, quando Maxi giocava in Russia, tra il 2007 e il 2008, loro erano già una coppia. "Buongiorno, mi sono svegliata con la notizia che il mio ex è stato schiaffeggiato in Russia per aver fatto sesso. Che peccato scoprirlo così tardi, perché anch'io sono bravissima in quello!", ha scritto con tono provocatorio su Instagram. Subito dopo l’affondo: "Ti ricordo che sei arrivato in Russia mentre eri sposato con me". E ancora: "Ti perdono anche per questo, Max. È solo che mi mancavano questi aneddoti a sfondo sessuale. Quando ti incontrerò, ti darò uno schiaffo per queste cose che non sapevo. Ti ho già fatto pagare il resto". Wanda ha terminato così: "Conclusione. Donne, andate a lavorare, vivete le vostre vite. Non siate dipendenti! Guadagnatevi i vostri soldi; essere mantenute può costare molto caro. Magari state crescendo tre figli in un paese straniero, oppure siete incinte e vostro marito viene picchiato in cantina".