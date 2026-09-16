Wanda Nara come Ilary Blasi e Georgina: sei episodi per raccontare tutto

Wanda Nara porta la sua vita davanti alle telecamere, questa volta senza limitarsi ai frammenti condivisi sui social o alle dichiarazioni che da anni alimentano le cronache. Come successo in passato a Ilary Blasi e Georgina Rodriguez. L’imprenditrice e conduttrice sarà protagonista della sua prima docu-serie per Disney+ , una produzione in sei episodi che promette di entrare nel suo mondo privato e professionale. Dalla famiglia agli affari, passando per la carriera televisiva e la gestione di una popolarità costruita anche attraverso momenti controversi: il progetto punta a mostrare ciò che, almeno finora, sarebbe rimasto lontano dagli occhi del pubblico.

Wanda Nara sbarca su Disney + con una docu-serie

Ad annunciare il progetto è stata Disney+, che ha anticipato alcuni dei contenuti della nuova produzione. La docu-serie entrerà nel "mondo glamour" di Wanda Nara, ma con l'obiettivo di raccontarne anche il lato più personale. "Con un tono intimo e rivelatore, Wanda aprirà le porte del suo mondo privato per mostrare aspetti inediti dei suoi ruoli di madre, personaggio televisivo e imprenditrice", si legge nella presentazione. Un accesso alla quotidianità di una delle protagoniste più esposte della cronaca rosa internazionale, dunque, con particolare attenzione alla sua capacità di trasformare i momenti difficili in nuove opportunità professionali. L'annuncio è stato accompagnato anche da immagini di Wanda mentre firma il contratto in maniera decisamente poco convenzionale: usando un rossetto. Un dettaglio perfettamente in linea con il personaggio costruito negli anni, tra provocazione e una gestione molto consapevole della propria immagine.

Sei episodi tra Italia, Argentina e Uruguay

La serie sarà prodotta da Komodo Studio e sarà composta da sei episodi. Le telecamere seguiranno Wanda Nara tra diversi Paesi legati alla sua vita personale e professionale: l'Italia, l'Argentina e l'Uruguay. Le riprese sono già cominciate in Italia e continueranno nei prossimi mesi. Il racconto partirà dagli esordi di Wanda per arrivare alla notorietà internazionale, ripercorrendo una carriera che l'ha vista passare dalle copertine e dai programmi televisivi al ruolo di imprenditrice e protagonista dei social. Una traiettoria accompagnata negli anni anche dall'enorme attenzione riservata alla sua vita sentimentale e familiare. La promessa della produzione è soprattutto quella di ottenere un accesso senza precedenti alla sua cerchia più intima. Accanto alla Wanda pubblica, quindi, dovrebbe emergere quella privata: la madre, la donna d'affari e il personaggio che deve continuamente confrontarsi con l'esposizione mediatica.