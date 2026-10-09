Icardi festeggia il divorzio da Wanda Nara: «Ci sono motivi per brindare». Respinte le richieste milionarie dell'ex moglie

Mauro Icardi e Wanda Nara non sono più ufficialmente marito e moglie . A sancire la fine del loro matrimonio è stato il Tribunale di Milano, che ha respinto le richieste economiche avanzate dalla showgirl nei confronti dell'ex marito. Una decisione che il calciatore ha accolto con entusiasmo, tanto da condividere su Instagram alcuni passaggi della sentenza e un lungo messaggio rivolto ai suoi follower. "Oggi festeggio questa sentenza e l'inizio di una nuova fase" , ha scritto l'attaccante, concludendo con una frase che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Ci sono motivi per brindare" . Dietro l'annuncio, però, si nasconde una controversia fatta di richieste milionarie, accuse reciproche e questioni patrimoniali ancora aperte.

Mauro Icardi e Wanda Nara, cosa dice la sentenza di divorzio

È stato lo stesso Mauro Icardi, attraverso una storia pubblicata su Instagram l'8 ottobre 2026, ad annunciare la decisione del Tribunale di Milano. Lo sportivo ha fatto sapere che i giudici hanno dichiarato sciolto il matrimonio con Wanda Nara e respinto le principali richieste economiche presentate dall'imprenditrice. Al centro della controversia l'assegno di mantenimento da 250mila euro al mese che la conduttrice argentina aveva chiesto durante la separazione. Una cifra considerevole, alla quale si aggiungeva la richiesta di un assegno divorzile da 100mila euro mensili. Entrambe le domande sono state respinte. Secondo quanto emerge dalla sentenza, il Tribunale ha ritenuto che Wanda Nara disponga di redditi, proprietà e risorse economiche sufficienti per provvedere autonomamente al proprio mantenimento. I giudici hanno preso in considerazione le sue attività televisive, pubblicitarie e imprenditoriali, oltre al patrimonio immobiliare e agli investimenti finanziari. Tra i dati esaminati figurano anche i redditi dichiarati da Wanda negli ultimi anni: oltre 554mila euro nel 2022, circa 1,3 milioni nel 2023 e più di un milione nel 2025. La sentenza fa inoltre riferimento a investimenti finanziari e proprietà immobiliari in Italia e Argentina. "La giustizia ha ritenuto che disponga di redditi e di un patrimonio sufficienti per mantenersi economicamente", ha sottolineato Icardi nel messaggio pubblicato sui social. La decisione prevede inoltre che Wanda Nara debba rimborsare all'ex marito due terzi delle spese processuali, per un importo liquidato in 5.200 euro, oltre agli oneri previsti dalla legge.

"Wanda Nara non ha sacrificato la carriera per Icardi"

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la carriera professionale di Wanda Nara. La showgirl aveva sostenuto di aver rinunciato ad alcune opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia e alle due figlie avute dal calciatore, Francesca e Isabella. Una ricostruzione che, secondo il Tribunale di Milano, non avrebbe trovato sufficienti riscontri. "La Nara ha sostenuto di essere stata costretta, dopo il matrimonio, a sacrificare la propria carriera artistica, già avviata, viste le esigenze della vita familiare e delle due figlie minori. L'assunto non è stato provato", si legge nel passaggio della sentenza riportato da Icardi su Instagram. I giudici hanno evidenziato, al contrario, come la notorietà della conduttrice sia cresciuta proprio durante gli anni del matrimonio con Maurito. "Al contrario si ritiene che la notorietà della Nara sia derivata proprio dal matrimonio con Icardi, giocatore e capitano dell'Inter e quindi molto famoso in Italia", prosegue il documento. Nel corso della loro relazione, Wanda Nara ha consolidato la propria presenza nel mondo dello spettacolo italiano, partecipando a trasmissioni televisive importanti come Tiki Taka, Grande Fratello Vip e Ballando con le stelle. Il Tribunale ha inoltre considerato il ruolo che la stessa Wanda ha dichiarato di aver ricoperto nella gestione della carriera sportiva del marito, occupandosi di contratti, rinnovi e diritti d'immagine. Elementi che hanno contribuito a escludere il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione compensativa. Ma non tutte le richieste di Icardi sono state accolte. I giudici hanno respinto la domanda del calciatore di attribuire a Wanda Nara la responsabilità della separazione, ritenendo insufficienti le prove relative alle presunte infedeltà. Le notizie pubblicate dalla stampa scandalistica non sono state considerate elementi sufficienti per stabilire le responsabilità della rottura.