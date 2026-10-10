Wanda Nara dimagrita 7 chili in tre settimane con la dieta delle Kardashian

Wanda Nara torna a far parlare di sé e questa volta per il suo cambiamento fisico. La soubrette, fresca di divorzio da Mauro Icardi, ha pubblicato sui social un video davanti allo specchio del bagno, mostrando la sua silhouette con un top bianco e uno slip nero. Immagini che hanno immediatamente attirato l'attenzione dei follower, incuriositi soprattutto dal percorso seguito dalla conduttrice per ritrovare il suo peso forma. Dietro la trasformazione ci sarebbe infatti la cosiddetta dieta delle Kardashian , un programma che costerebbe 2.500 dollari a settimana e che combina alimentazione controllata, attività fisica e assistenza personalizzata.

Com'è dimagrita Wanda Nara

La trasformazione fisica di Wanda Nara è cominciata sul set del film ¿Quién quiere ser mi hijo?, nel quale interpreta Lucía accanto ad Agustín Bernasconi. Per interpretare il personaggio, la 39enne ha affrontato una preparazione che non si è limitata alla recitazione, ma ha coinvolto anche il suo aspetto fisico. "Ho preso 10 chili per interpretare Lucía. Mi sono preparata molto", aveva raccontato sui social, condividendo uno scatto realizzato durante le riprese. Una scelta legata alle esigenze del ruolo che ha comportato un cambiamento significativo rispetto alla sua immagine abituale. Terminato il lavoro sul set, Wanda ha deciso di recuperare il peso precedente. Nell'ultimo video condiviso sui social, la showgirl si è mostrata davanti allo specchio del bagno, con i capelli sciolti e un abbigliamento essenziale, senza ricorrere a particolari produzioni fotografiche. Un modo per documentare il suo aspetto attuale che ha inevitabilmente riacceso la curiosità sul metodo seguito per dimagrire.

Come funziona la dieta delle Kardashian

A svelare i dettagli del percorso è stato Mariano de la Canal, personaggio televisivo argentino noto per essere uno dei più celebri fan di Wanda Nara. "Ha fatto un sacrificio enorme per questo ruolo. Non soltanto dal punto di vista interpretativo, ma anche perché ha dovuto prendere 10 chili", ha rivelato alla tv argentina, sottolineando come Wanda abbia successivamente lavorato per tornare al peso abituale. A quanto pare la soubrette ha perso 7 chili in tre settimane seguendo la cosiddetta dieta delle Kardashian. Si tratta di programma che prende il nome dalla celebre famiglia americana e consiste in un percorso personalizzato che combina diversi elementi: un personal trainer, uno chef privato, lunghe camminate quotidiane e un'alimentazione ispirata alla dieta mediterranea. Il principio è quello di affiancare a un regime alimentare equilibrato un'attività fisica costante, con il supporto di professionisti che seguono ogni fase del percorso. A differenza di altre diete diventate popolari sui social, quindi, il metodo descritto non prevede necessariamente l'eliminazione di intere categorie di alimenti. L'attenzione si concentra piuttosto sulla gestione dei pasti, sul movimento e sulla personalizzazione delle abitudini quotidiane.