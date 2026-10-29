Wanda Nara osa indossando solo un perizoma rosa. E parla del terzo matrimonio

Wanda Nara torna a provocare e a far discutere. La showgirl argentina ha infiammato il web con un video in cui si mostra a seno nudo, indossando soltanto un minuscolo perizoma rosa. Immagini audaci, al limite della censura, che hanno immediatamente scatenato le reazioni dei follower. Tra complimenti e polemiche, a sorprendere è stato soprattutto il commento della madre, Nora Colosimo. Ma non è tutto. La conduttrice di MasterChef Celebrity è tornata a parlare anche della sua vita sentimentale, lasciandosi sfuggire qualche dettaglio sulla possibilità di un terzo matrimonio.

Wanda Nara provoca a seno nudo e con un perizoma rosa

Basta un video davanti allo specchio per riportare Wanda Nara al centro del gossip internazionale. La 39enne ha condiviso su Instagram alcune immagini particolarmente sensuali, mostrandosi a seno nudo e con indosso soltanto un perizoma rosa. Una posa studiata nei minimi dettagli, che lascia ben poco all'immaginazione e conferma la sua passione per gli scatti provocanti. Un modo anche per sfoggiare la sua nuova forma fisica, dopo aver perso velocemente sette chili. Il contenuto ha rapidamente attirato l'attenzione dei follower, tra chi ha apprezzato la sua bellezza e chi, invece, ha criticato la scelta di esporsi in maniera così audace. A intervenire nella discussione è stata anche Nora Colosimo, madre della showgirl, che ha voluto lasciare un messaggio affettuoso sotto il post: "Bellissima mamma di 5 bambini".

Wanda Nara pronta per il terzo matrimonio?

Mentre le immagini a seno nudo fanno il giro dei social, Wanda Nara torna a parlare anche di matrimonio. Durante una recente puntata di MasterChef Celebrity, la conduttrice è stata protagonista di un divertente scambio di battute con il comico Campi. Quest'ultimo ha subito approfittato dell'occasione per punzecchiarla sulla sua movimentata vita sentimentale, chiedendole: "Non hai mai avuto un marito come si deve?". Wanda ha replicato senza perdere il sorriso: "Beh, adesso sono divorziata, il divorzio è arrivato", facendo riferimento alla fine del matrimonio con Mauro Icardi. Ma la curiosità di Campi non si è fermata qui. Il comico le ha infatti chiesto se avesse intenzione di sposarsi nuovamente, magari con l'attuale compagno Martin Migueles. La risposta è stata prudente, ma non ha escluso del tutto la possibilità di un terzo matrimonio: "Non lo so, aspetterò ancora un pochino". Una dichiarazione arrivata a pochi giorni dalla pubblicazione di alcune romantiche fotografie insieme al nuovo compagno, condivise in occasione del compleanno di lui. E così, dopo le nozze con Maxi Lopez e Mauro Icardi Wanda Nara potrebbe tornare all'altare per la terza volta.