Lite furibonda e violenta in strada tra Icardi e Wanda Nara, interviene la polizia: "La figlia ha chiesto aiuto"

Altra puntata della battaglia tra Mauro Icardi e Wanda Nara . A Nordelta, località a circa 30 chilometri da Buenos Aires, tra i due è scoppiata una pesante lite in strada che ha richiesto l'intervento della polizia. Al centro della vicenda una delle figlie della coppia, di 11 anni. Secondo la denuncia presentata dalla showgirl alla Procura di Tigre, il calciatore avrebbe rimproverato e chiuso la bambina nella sua camera, dalla quale la minore avrebbe chiesto aiuto attraverso WhatsApp.

Icardi-Wanda Nara: cosa è successo in Argentina

Stando a quanto riportato dai media argentini, sarebbe stato aperto un procedimento per presunte lesioni. Il quotidiano Clarín riferisce anche di un provvedimento che vieterebbe a Icardi di avvicinarsi alla figlia per 45 giorni, imponendo una distanza minima di 300 metri e il divieto di qualsiasi comunicazione. Immediata la replica dell'attaccante, che attraverso i suoi legali ha respinto le accuse: "Mauro Icardi non ha mai picchiato sua figlia". La difesa sostiene inoltre che il referto medico non abbia riscontrato lesioni sulla minore e ha smentito categoricamente l'esistenza di un ordine d'arresto. Gli avvocati hanno confermato una perquisizione nell'abitazione del calciatore e il sequestro di dispositivi elettronici, ritenendo però l'operazione non necessaria. "Siamo i primi ad avere interesse affinché tali dispositivi vengano sottoposti a perizia", hanno precisato, ribadendo la fiducia nelle indagini per chiarire quanto accaduto.