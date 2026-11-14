Wanda Nara, insulti da censura: l'attacco sui social contro China Suarez è gravissimo

Wanda Nara inferocita , non si trattiene sui social e pubblica una lunga serie di stories su Instagram contro Eugenia ' China' Suarez , la nuova compagna dell'ex marito Mauro Icardi . Frasi davvero scioccanti, con insulti a sfondo sessuale e parole accusatori riprovevoli e da censurare. Uno sfogo che arriva in risposta però agli attacchi che La China a sua volta aveva pubblicato poche ore prima contro Wanda . Non è certamente un bel momento per le figlie piccole della coppia, Francesca e Isabella, che si trovano in mezzo a questa guerra famigliare che non sembra fermarsi. A scatenare l'ennesima lite è stata la diffusione di un video registrato durante il duro litigio in strada avvenuto il 6 novembre a casa del calciatore a Nordelta, nella provincia di Buenos Aires. La polizia è intervenuta, chiamata da Wanda in quando aveva ricevuto una richiesta di aiuto di Francesca, con dei messaggi telefonici in cui riferiva di esser stata picchiata dal padre e rinchiusa in una stanza . L'episodio con le presunte lesioni aggravate di lieve entità rimangono oggetto di indagine giudiziaria. E nel filmato in questione, si sente Wanda che insulta Eugenia: "Sei una f*****a t****a n**a che è qui solo per i soldi, idiota. Non sai nemmeno perché sei qui. Ti picchierò a sangue. Idiota. Stai morendo di fame. Sei qui come una p******a da quattro soldi, una prostituta. Non vali niente per i soldi. Ti comporti da arrogante perché sei al verde se questo idiota non ti sostiene".

Wanda Nara accusa La China: "Vi consiglio di iniziare a s...."

Wanda nelle ultime stories pubblicate mette in ballo tutti: da Icardi definito "sciocco" a Benjamín Vicuña, l'ex compagno di Suarez. La showgirl argentina inizia così: "La donna di successo ha venduto una casa che aveva comprato estorcendo e truffando il cileno - alludendo a Benjamín Vicuña, l'ex compagno di Suárez -. Visto che non le bastava, ha chiesto allo sciocco (Icardi, ndr), che aveva bisogno di una famiglia in Turchia, la differenza di denaro in modo da poter diventare proprietaria della casa a San Jorge e andare a vivere in Turchia in cambio di denaro. I tuoi successi non ti hanno nemmeno permesso di comprarti una cuccia. Impara a s*****e c****i come me, così andrà meglio. Il mio talento mi ha permesso di tenere i miei figli lontani dalla violenza. Invece, tu rimani in silenzio, sottomessa al machismo, devota agli uomini, a guardare i tuoi figli subire la stessa cosa. Vi consiglio di iniziare a s*****e c****i e di tenerli lontani dai pericoli. Chi si mette accanto a qualcuno che l'ha definita una madre volgare, puzzolente e cattiva, dimostra una totale mancanza di dignità (riferendosi direttamente alla cerchia ristretta di Suárez, ndr). Mostra il video completo, o non vuoi che la gente sappia cosa sta passando la tua famiglia? Vediamo se i tuoi genitori ti costringono a prenderti cura di loro e ti fanno causa. Sei così disperata e affamata che sopporti tutto. Fai da testimone quando non eri nemmeno presente, fai da testimone quando vogliono portare via i figli alla madre, vai a letto con ogni marito in Argentina, ecc". Infine la precisazione sulla disputa finanziaria legata al suo divorzio dall'ex Inter: "Alcuni di noi hanno più dignità. E sì, io ho il 50% perché sono diventati milionari grazie a me, mentre sono tutti falliti per colpa tua. Sii grata, Moncha ('volgare', 'puzzolente, ndr), per vivere di quello a cui ho fatto guadagnare a quell'uomo tradito. Abbi cura della casa e tienila pulita. Sono stata con l'uomo a cui ora sei devota per 12 anni. Immagina, so benissimo che ti ha usata di nuovo. Questa volta, su Instagram. È così ovvio che sia stato lui. Lasciatelo superare, aiutatelo".