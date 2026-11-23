Wanda Nara appare sempre più in forma . E, dopo le numerose domande ricevute sui social, ha deciso di raccontare cosa si nasconde dietro la sua trasformazione. Nessuna formula miracolosa bensì una serie di abitudini che hanno modificato profondamente la sua quotidianità. A 39 anni, l'ex moglie di Mauro Icardi ha scelto di dedicare maggiore attenzione al proprio benessere. Non senza qualche piccolo sacrificio.

Com'è riuscita a dimagrire Wanda Nara

È stata la stessa Wanda Nara a raccontare la sua nuova routine attraverso un video pubblicato su Instagram. La conduttrice di MasterChef Celebrity, in onda sull'emittente argentina Telefe, ha spiegato di aver introdotto diversi cambiamenti nelle proprie giornate, a cominciare dall'attività fisica. "Molte persone mi chiedono cosa sto facendo perché notano dei cambiamenti nel mio corpo. La verità è che cammino molto, soprattutto quando torno a casa. Percorro tra i 12 e i 14 chilometri. È davvero tanto", ha raccontato. Una distanza considerevole, soprattutto per chi, come lei, trascorre molte ore impegnata sul set televisivo. Ma il movimento non è l'unico elemento della sua trasformazione. Wanda ha infatti deciso di seguire un'alimentazione più organizzata, abbandonando alcune abitudini che in passato le impedivano di mantenere una routine regolare. "Mi prendo molta più cura di me stessa. Qui nel camerino seguo una dieta precisa ogni giorno. Prima era difficile per me", ha ammesso.

Che dieta segue Wanda Nara

Tra i cambiamenti più significativi c'è proprio il rapporto con il cibo. Wanda Nara ha raccontato di aver eliminato temporaneamente i dolci dalla propria alimentazione, pur concedendosi qualche eccezione durante il fine settimana. Una rinuncia che si accompagna a una maggiore attenzione agli orari dei pasti. Ad esempio, in passato la conduttrice saltava spesso la colazione e mangiava a qualsiasi ora. Adesso cerca invece di seguire una routine più regolare, anche durante le lunghe giornate di registrazione. Non mancano poi piccoli accorgimenti per gestire la fame tra un impegno e l'altro. Uno, in particolare, ha attirato l'attenzione dei follower: ha sostituito le patatine fritte con i mirtilli. La showgirl prepara in anticipo degli spuntini da consumare quando sente il bisogno di mangiare qualcosa, evitando così di ricorrere agli snack che sceglieva abitualmente. Un'altra delle sue nuove abitudini riguarda l'idratazione. Wanda ha spiegato di bere molta acqua durante la giornata e di alternare diversi thermos per rendere più semplice mantenere questa consuetudine.

I massaggi drenanti di Wanda Nara

Oltre all'alimentazione e alle camminate, Wanda Nara ha inserito nella propria routine anche alcuni trattamenti per il corpo. "Ogni giorno, senza eccezioni, quando torno a casa dopo aver camminato, mi faccio dei massaggi drenanti", ha rivelato. La conduttrice utilizza inoltre degli stivali a compressione, soprattutto dopo le giornate trascorse a lungo in piedi per motivi di lavoro. Una serie di accorgimenti che considera parte del suo percorso personale di benessere. "Questa volta mi sto impegnando un po' di più per prendermi cura del mio corpo e, soprattutto, della mia salute", ha sottolineato.