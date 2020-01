Era il 4 gennaio del 1912 e da un'idea di Giulio Corradino Corradini nasceva a Torino il Guerin Sportivo. Il periodico di cultura e critica sportiva arrivò a colmare un vuoto nel contesto giornalistico italiano. Il suo stesso ideatore si ispirò infatti ad un giornale ancora assente in quel tempo e cioè una rivista "leggibile da tutti, da capo a fondo, senza pretese ma battagliero e divertente con articoli polemici e brullanti". Il nome "Guerin Sportivo" si ispira a Guerin Meschino, protagonista di un romanzo epico cavalleresco francese, ma anche ad un foglio di satira politica che uscì nel 1882. Nel corso del tempo, il giornale è stato riempito dal rocconto di tutti gli sport e dalle più prestigiose firme. Tra i tanti, è stato diretto da Gianni Brera, Italo Cucci, Marino Bartoletti. Nel 2009, il direttore è stato Matteo Marani grazie al quale il giornale è stato trasformato in un mensile. Attualmente è diretto da Ivan Zazzaroni. Dal calcio, al rugby passando per la pallavolo, ma anche musica e spettacolo: il giornale è ad oggi la pubblicazione sportiva più longeva del mondo. E la storia continua. Buon compleanno Guerin Sportivo!