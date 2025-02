Infiniti: il nuovo Guerin Sportivo Extra dedicato ai veterani della Serie A

Con attenzione e investimenti, la Serie A si sta finalmente aprendo ai giovani talenti. Nomi nuovi sono arrivati dalle sessioni di mercato, e le squadre iniziano a dare più fiducia ai ragazzi del proprio vivaio. Ma questo trend non esclude la presenza, nel nostro campionato, dei Grandi Vecchi: quei calciatori che nonostante l’età riescono a essere ancora (sempre) decisivi per i propri club. A volte con i gol, altre con le giocate, di certo con una forte dose di carisma, necessario a guidare proprio quei giovani che si approcciano alla Serie A.

Il nuovo Guerin Sportivo Extra in tutte le edicole domani, 1 marzo 2025, è un tributo proprio ai veterani del nostro campionato, che ancora oggi trovano spazio tra le big e nelle squadre medio-piccole. Prendiamo le due pretendenti allo scudetto, Napoli e Inter. I partenopei si affidano ai gol di Lukaku per il Tricolore, mentre a Milano Simone Inzaghi non rinuncia mai, ma proprio mai, alla qualità di Mkhitaryan. Altri esempi. La Roma, dopo le difficoltà di inizio stagione, ha trovato in Hummels il leader difensivo che ci si aspettava, mentre in casa Lazio l’esperienza e il talento di Pedro sono già risultati decisivi in tante partite.

Ma ci sono molti altri nomi all’interno dello speciale. Pepe Reina, alla sua veneranda età, ha deciso di mettersi a disposizione del sorprendente Como di Fabregas, Walker sta provando a colmare le lacune difensive del Milan, la Fiorentina ha trovato in De Gea un portiere eccezionale, forse il migliore del campionato. Per scoprire gli altri nomi, il Guerin Sportivo Extra vi aspetta in edicola.

