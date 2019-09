By Myself: il nuovo brano dei FIDLAR

Arriva dal mondo punk rock il nuovo singolo della band americana FIDLAR. “By Myself” è in radio da fine luglio e porta con sé quella freschezza irriverente dell'America, delle spiagge californiane che fanno immergere l'ascoltatore nelle atmosfere di Los Angeles.

Ad accompagnare il brano radio friendly, orecchiabile e dal ritornello cantabile fin dal primo ascolto, è un videoclip altrettanto divertente e coinvolgente con un approccio non impegnato e scostumato tipico del genere che vuole rappresentare. Riprese da webcam o telecamera frontale, azioni futili e annoiate, che rispecchiano l'animo dei quattro personaggi- antieroi del video: una dinamica scanzonata e disimpegnata che racconta al meglio l'animo della canzone.

I FIDLAR, acronimo per Fuck It Dog, Life is a Risk, arrivano direttamente dalla costa americana e il loro percorso insieme inizia nel 2009 quasi per caso, davanti a Songs for the Deaf di Queens of the Stone Age e alla voglia di fare musica per divertimento. Con la loro aria sfacciata e scanzonata in dieci anni sono riusciti a conquistare il pubblico americano e sono pronti a presentare in Italia il loro terzo album in studio.