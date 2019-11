Alla scoperta di un mondo “speziale”

Pasta e spezie si incontrano e si fondono in uno speciale appuntamento riservato a grandi e piccini che, sabato 16 novembre, presso il Pastificio Secondi (zona Torre Maura), potranno partecipare a una serie di laboratori per conoscere e apprezzare le spezie e le loro possibili combinazioni. Tra corsi per imparare a fare i biscotti, che vedono protagonisti i più piccoli ed esperienze sensoriali, sarà possibile imparare i diversi utilizzi delle erbe aromatiche e gustare le specialità del Pastificio Secondi: una speciale degustazione di cinque differenti piatti realizzati con sfumature e sapori inaspettati, come le Casarecce con ragù di verdure di stagione e dukkah o il Raviolo di ricotta con burro fuso aromatizzato con scorza di bergamotto, pepe rosso di kampot e timo fresco; un vero e proprio viaggio tra i cinque continenti.

Un progetto questo nato dalla collaborazione tra Mauro Secondi del Pastificio Secondi e Fabio Gizzi dell’ Emporio delle Spezie, che hanno unito le loro esperienze per sperimentare nuove ricette arricchite da un'armonia di sapori e profumi unici: in una parola speciali, o forse sarebbe meglio dire...”speziali”.