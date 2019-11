RO.ME – Museum Exhibition al via con la seconda edizione

Roma con il suo eterno sguardo sul mondo si riconferma luogo perfetto per ospitare la seconda edizione di RO.ME – Museum Exhibition. Dal 27 al 29 novembre la Capitale, presso la Fiera di Roma, darà l'opportunità ai professionisti del settore museale e dei luoghi culturali di partecipare a conferenze e reti di collaborazione ampliando il network delle innovazioni, scambiare idee e costruire sinergie, tutto all'insegna della promozione e della valorizzazione del patrimonio culturale. L'evento che durerà in tutto tre giorni cercherà di replicare il successo ottenuto nel 2018 offrendo un programma ricco di appuntamenti ed eventi, con oltre cinquanta tra panel e workshop dislocati nei novemila metri quadri di area espositiva.

Eventi speciali e novità

A inaugurare l’edizione 2019 il convegno “Il racconto museale e l'uso del digitale” coordinato insieme al Ministero per i Beni Culturali. Numerosi anche gli eventi speciali che, oltre a un intero percorso dedicato agli archivi aziendali, vedrà due approfondimenti su Regno Unito e Germania focalizzati sulle relazioni e sulla scena culturale passata e presente. Novità per questa seconda edizione di RO.ME sarà poi la Travelling Exhibition Meeting e Marketplace, evento che punta a mettere in contatto i maggiori player nel campo delle mostre itineranti e il relativo mercato internazionale.