Disfunzione erettile: a Roma il convegno di Artemisia Onlus

Malattie e farmaci che inibiscono la produzione di androgeni, disturbi vascolari, il diabete, traumi che colpiscono il sistema nervoso e altri disturbi ancora possono inibire l’erezione. La disfunzione erettile è una patologia da non sottovalutare poiché può compromettere il benessere fisico e psicologico della persona, nonchè influire sulle relazioni sessuali e sentimentali di chi ne è affetto.

In Italia più di 3 milioni di uomini ne soffrono e addirittura 2 su 3 non richiedono una consulenza specialistica. L’incidenza di tale disturbo aumenta con l’età, ma l’approccio diffuso verso questo tipo di patologia è ancora molto legato a fattori culturali. Alcuni non percepiscono il problema come malattia, altri preferiscono chiudersi e non affrontarlo, altri ancora non sanno come orientarsi, né in ambito sanitario né psichiatrico. L’imbarazzo di fronte a questo argomento è ancora un ostacolo forte, e in molti casi spinge chi ne soffre a tentare trattamenti senza un’adeguata indicazione medica e/o psicologica, col rischio di cronicizzare il disturbo e peggiorare la situazione.

Il miglior modo per contrastare il rischio della DE è sicuramente la prevenzione, iniziando dalla corretta informazione scientifica, dai controlli specialistici tempestivi e dalle sane abitudini di vita. Il Convegno Artemisia Onlus, con la collaborazione ed il patrocinio della SIA LAMS (Società Italiana Andrologia Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna) ed il coinvolgimento di primari ed esponenti del mondo scientifico ed accademico, prende spunto dai dati statistici di riferimento per definire l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dei sistemi efficaci di intervento e cura.

Il Seminario, gratuito e aperto al pubblico, è rivolto a: medici di medicina generale, andrologi, urologi, oncologi, internisti, neurologi, cardiologi, angiologi, pediatri, medici chirurghi, medici di medicina del lavoro, geriatri, medici nucleari, radiologi, tecnici di radiologia medica, tecnici ortopedici, biologi, infermieri e psicologi. L’evento è accreditato per 8 CREDITI ECM GRATUITI. Darà il benvenuto e aprirà i lavori il Presidente di Artemisia Onlus e Amministratore della Rete di centri clinici diagnostici Artemisia Lab, Arch. Mariastella Giorlandino.

Appuntamento quindi il 30 novembre 2019 all'Hotel Londra & Cargill in Piazza Sallustio 18, dalle 8.30 alle 18.30. Per saperne di più e partecipare è possibile contattare Artemisia Onlus allo 800 967 510 o visitare il sito internet www.associazioneartemisia.it.