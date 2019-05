Il Re dei mostri è tornato

Ritorna il MonsterVerse, l’universo cinematografico di Godzilla e King Kong. Oggi arriva nelle sale italiane Godzilla II: King of the Monsters, in cui l’enorme mostro marino preistorico dovrà vedersela con Rodan, Mothra e King Ghidorah.

Storicamente, i primi due sono stati anche alleati di Godzilla. Il nemico storico è King Ghidorah, il re del terrore, un drago con tre teste, due code e ali da pipistrello. Già è previsto un seguito nel 2020 che si unirà con i fatti avvenuti in Kong: Skull Island. Si tratta a tutti gli effetti di un crossover: Godzilla vs Kong vedrà di fronte i due mostri giganti. Intanto, il regista di Godzilla: King of the Monsters, Michael Dougherty, ha rivelato che in futuro «mi piace l’idea di andare indietro nel tempo e raccontare le storie delle creature di ere differenti. Vorrei fare un Godzilla AC, andare indietro fino ai tempi degli antichi e vedere un mondo alla Ray Harryhausen in cui i primitivi cercano di sopravvivere a queste creature. Magari potremmo vedere il primo contatto tra gli esseri umani e Godzilla».

Sempre Dougherty ha spiegato le differenze con Kong: «Lui è un po’ vicino all’uomo - è un primate come noi - ha il permesso di mostrare una gamma leggermente più ampia di emozioni. Con Godzilla non è previsto. Questo non vuol dire che si può fare, ma qualsiasi tipo di legame tra Godzilla e gli umani è stato solitamente più implicito. Raramente riesci a vedere il lato più morbido di Godzilla. Come con Kong, è una parte essenziale del personaggio: se realizzi un film su Kong in cui non si vede il lato più tenero del personaggio non è all’altezza».