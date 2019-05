Gli Esprit Chef arrivano a Roma

L’eleganza della cucina coreana torna a Roma. Dopo l’appuntamento dello 22 giugno, con la monaca chef Jeong Kwan, l’aula di cucina dell’istituto Culturale Coreano ospiterà la Esprit Chef, un evento del tutto diverso dal precedente.

Sono brillanti ma soprattutto giovani gli undici cuochi under 30 che proporranno il 6 giugno a Roma un’interessante e creativa cucina fusion. La prestigiosa scuola- laboratorio fondata nel 2013 a Seoul, è un luogo dove allievi e chef professionisti studiano e reinterpretano le cucine di tutto il mondo sperimentando ricette innovative ed interessanti.

Due gli incontri che si svolgeranno in via Nomentana 12: il primo, previsto per giovedì 6 giugno dalle 11.30 alle 13.30, sarà una lezione dedicata alla realizzazione del Sosamghe, l’involtino di pollo alla coreana. A seguire, dalle ore 14 alle 16, una seconda lezione incentrata sulla creazione di un dessert, la torta alla Hallabong (Arancia dell'isola di Jeju).

Da questa fusione, tra moderna cucina coreana e le altre cucine del mondo, nascono, nel 2015, i pop restaurant, dove guidati dallo chef Jung Woo Sung, gli Esprit realizzano i loro piatti con un occhio di riguardo per la cucina italiana e francese.

L’evoluzione e il successo dei ristoranti hanno portato gli chef a partecipare a prestigiosi concorsi e numerosi eventi internazionali di cucina, tra cui il Korean National Cooking and Pastry Team.

La scuola organizza continuamente seminari, corsi, viaggi studio. Prima di approdare nel Lazio, Esprit Chef ha visitato Toscana, Emilia-Romagna, Vento e Puglia.