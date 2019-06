Max Giusti apre Porta di Roma Live 2019

Anche quest’estate si rinnova l’appuntamento con Porta di Roma Live 2019, manifestazione di concerti e spettacoli di cabaret completamente gratuita. Ad aprire la nuova edizione sarà il comico romano Max Giusti che domenica 30 giugno porterà sul palco uno spettacolo ideato e scritto proprio per la kermesse del centro commerciale. Ci sarà "un meglio di", ma anche pezzi nuovi e originali. Si tratterà, quindi, di un vero e proprio “evento” speciale che Max Giusti dedicherà alla sua quarta partecipazione alla rassegna "Live" di Porta di Roma.

Come da tradizione il cartellone spazia dai nuovi talenti della scena musicale, fino ad arrivare ad artisti che hanno fatto la storia della canzone italiana e internazionale. Sabato 6 luglio saranno protagonisti una coppia di giovani artisti provenienti dal mondo dei talent, Soul System e Deborah Iurato, il 7 sarà la volta dell’esplosiva comicità di Paolo Ruffini con il suo spettacolo Up&Down, mentre venerdì 12 luglio Live Porta di Roma ospiterà Cristiano De Andrè con la sua musica d’autore.

Il primo ospite internazionale, invece, è previsto per il 13 luglio con The Brian McKnight 4. La programmazione della kermesse prosegue poi con le esibizioni di Dario Cassini (14 luglio), Enrico Nigiotti (19), Federica Carta (20), Paolo Vallesi (21), The Original Blues Brothers (25), Roy Paci & Aretuska (26) e il jazz fusion di Antonio Faraò Eklektik (27). L'onore e l'onere di chiudere l'edizione 2019 di Live Porte di Roma sarà per l'ultimo vincitore di Italia's Got Talent, Antonio Sorgentone (28).