Arisa, parte da Anzio il tour “Una nuova Rosalba in città”

Parte da Anzio il nuovo tour di Arisa: Piazza Garibaldi si trasforma per una sera, domenica 30 giungo, nel palco di “Una nuova Rosalba in città” per ospitare l’anteprima gratuita per il Lazio del nuovo percorso estivo di Arisa.

Dopo il successo delle date invernali dei club, la cantante riparte con un tour tra le piazze italiane che proseguirà fino al 21 settembre. Ritornano con lei per questo tour anche Giuseppe Barbera al pianoforte e il tocco elettronico del dj e poducer Jason Rooney che l’avevano accompagnata già durate l’esperienza invernale. Una dimensione completamente inedita in cui musica ed elementi visual si fondono per creare un’atmosfera unica.

Le nuove sonorità dell’ultimo disco saranno complementari ai grandi classici dell’artista, riadattati e rivistati per l’occasione in una chiave più attuale e più vicina allo stile dell’album pubblicato l’8 febbraio 2019, in occasione della sesta partecipazione di Arisa al Festival di Sanremo con il brano “Mi sento bene”. Un album e un tour che raccontano il cambio di direzione, la maggiore consapevolezza della donna e dell’artista, che artefice del proprio destino libera la sua musica dalle convenzioni, portando energie positive, inedite melodie, l’amore in tutte le sue declinazione e testi ricchi di suggestioni sui palchi estivi.