La Notte delle Candele in Polvere illumina Santa Severa

Appuntamento suggestivo in arrivo al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio, gestito da LAZIOcrea: tra il 5 e il 7 luglio a partire dalle ore 20.00 va in scena “La Notte delle Candele in Polvere” pronta ad illuminare la riva del mare e le viuzze del borgo con migliaia di luci, creando una magica scenografia di fiammelle scintillanti.

La manifestazione, un preludio di ciò che accadrà a fine agosto a Vallerano, nella Tuscia viterbese, è il terzo degli appuntamenti in programma dopo le installazioni a Pals, Catalunya, Ordino, Andorra, eventi entrambi curati da Daniele Raggi. La magica atmosfera creata dalle migliaia di candele che si incontrano lungo il percorso è accompagnata anche da spettacoli musicali live e arte, in un connubio romantico e suggestivo che fonde cultura e turismo e partecipazione attiva dei locali, i quali mettono in gioco la loro creatività per decorare e illuminare il proprio borgo.

L’evento, nato nel 2007, ha riscosso sempre maggior successo, fino ad arrivare ai numeri vertiginosi dello scorso anno, quando 15 mila visitatori accorsero a Vallerano per lasciarsi trasportare dalla magica atmosfera della manifestazione. Si è quindi deciso di porre un numero di ingresso limitato per l’edizione di quest’anno come ha spiegato Maurizio Gregori, organizzatore dell’iniziativa.

Un modo per garantire ai visitatori sicurezza e un’esperienza totalizzante con la possibilità per tutti di rimanere incantati ad ammirare da vicino ogni singola installazione del percorso composto da oltre 100mila candele. E per evitare di escludere qualcuno sono state pensate queste ulteriori favolose tre serate, per ricreare la straordinarietà dell’evento che illumina questi favolosi scenari tra storia e magia.