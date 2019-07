Rocco Papaleo a Immaginario Etrusco

La sera del 3 agosto la rassegna “Immaginario Etrusco” ospita Rocco Papaleo presso la Necropoli della Branditaccia di Cerveteri, nel contesto di Artcity Estate 2019. Lo spettacolo dell’attore lucano sarà coinvolgente, tra divertimento, gag nel suo inconfondibile stile, musica e racconto. Uno spettacolo in cui l’accompagnamento musicale si fonde alla parola, intriso dell’’immancabile ironia caratteristica di Papaleo. Le note si uniscono al teatro e danno vita ai racconti, pensati per coinvolgere ed emozionare il pubblico.

È vero e proprio teatro canzone quello del comico esploso insieme a Leonardo Pieraccioni, come lo era quello di Gaber, un mezzo con cui Papaleo racconta frammenti di vita e ricordi, con un occhio di riguardo al sud del Paese che il comico racconta senza veli ne giri di parole. In questo spettacolo Papaleo indossa la veste di poeta e menestrello. Il comico sa come intrattenere ii pubblico, la sua carriera affonda le radici nel teatro, nel cinema e nella televisione in cui è molto spesso ospite di programmi di spicco.

Rocco Papaleo dimostra il suo talento sul palco, davanti alle telecamere ma anche dietro alla macchina da presa come accaduto nel 2011 quando il suo esordio alla regia sbanca i botteghini. Il film, che racconta la terra dell’attore, è “Basilicata coast to coast” e si è assicurato diversi premi, tra cui il David di Donatello nella categoria “Miglior regista esordiente”. Si tratta di un’esperienza indelebile nella memoria di Papaleo da sempre molto legato alle sue origini.