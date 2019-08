Max Gazzè è “On the road”

Con il tour “On the road” Max Gazzè si dedica anima e corpo alla musica live da sempre sua grande passione. Il cantautore si fermerà nel Lazio per un’unica tappa quella del 2 agosto ad Anzio per la rassegna “Anzio Estate 2019”. Dopo il tour per i 20 anni del disco cult “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo dell’album “Alchemaya“, Gazzè torna a calcare i palchi di tutta Italia con una scaletta ricca di brani spaziando dal repertorio degli inizi ai successi degli ultimi anni.

Bassista d’eccezione, straordinario musicista, compositore di opere ‘sintoniche’ e colonne sonore, attore sporadico: Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con successo.

La musica del cantautore romano, cresciuto a Bruxelles, è sinonimo di originalità. Ogni tappa del tour è diversa dalle precedenti, tutte regalano forti emozioni, ma alcune più di altre hanno lasciato il segno. Il cantautore ha conquistato il palco del Collisioni Festival di Barolo esibendosi con il rapper Carl Brave, insieme ad ospiti d’eccezione come Samuele Bersani e Daniele Silvestri.

Max Gazzè e Carl Brave hanno già lavorato insieme: il loro singolo “Posso” ha conquistato un enorme successo. Ma non finisce qui. Il cantautore ospite dell’Umbria Jazz ha regalato una serata speciale al suo pubblico salendo sul palco con Alex Britti, il batterista francese Manu Katchè e il trmbettista jazz Flavio Boltro. Per Max Gazzè l’estate 2019 sarà sena dubbio “On the road”.