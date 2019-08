"La Città in Tasca" torna a Roma

Compie 25 anni “La Città in Tasca”, l’atteso appuntamento per grandi e piccini che, da domenica 1 settembre, accenderà i pomeriggi di fine estate con tante imperdibili novità. Le giornate si svolgeranno in mezzo al verde, nel Parco degli Scipioni e andranno avanti fino al 18 Settembre. “La Città in Tasca” unisce cultura, spettacolo e gioco con l'obiettivo di introdurre i bambini alle arti, sperimentare nuovi linguaggi, scoprire realtà culturali e sociali diverse.

Da mattina a sera tante novità tra giochi e laboratori espressivi pensati per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni. Spettacoli di teatro, musica, film, laboratori tecnologici, atelier di arti visive inizieranno tutti i giorni alle 17,00 e andranno avanti fino alle 23,00. Oltre ad un ricco programma di spettacoli ci saranno anche iniziative per far conoscere ai bambini suoni e strumenti musicali provenienti da tutto il mondo, esplorare l'universo o costruire un robot.

Sono molte le attività ludiche promosse da "La Città in Tasca": scivoli, giochi di costruzioni, giochi da tavolo, giochi della tradizione, la Re Boat Race, una passeggiata per scoprire luoghi e storie del territorio attraverso indizi, rebus e anagrammi. La storica manifestazione ludico-culturale organizzata dall’Associazione Arciragazzi Roma è parte dell'Estate Romana.