Cristicchi in concerto a Viterbo

Il grande concerto di piazza dei Caduti, che per anni ha chiuso la festa di Santa Rosa torna, dopo una lunga pausa, a far cantare Viterbo: questa sera la piazza antistante la chiesa degli Almadiani si trasforma nel palcoscenico per ospitare lo spettacolo che segna la fine della festa della città e dell'estate.

Ospite d'onore per il grande ritorno di questo appuntamento è Simone Cristicchi, con il suo “Abbi cura di me-tour”. In un live ad ingresso gratuito, il cantattore (termine con cui lui stesso ama definirsi) incanta il pubblico, ripercorrendo la sua carriera dagli esordi nel 2005, fino all'ultimo Festival di Sanremo.

Tornato sulle scene musicali dopo sei anni di pausa, in cui si è dedicato al teatro e alla scrittura, tra la direzione artistica del Teatro stabile d'Abruzzo, numerosi spettacoli sold out, riconoscimenti e pubblicazioni, con “Abbi cura di me” Cristicchi riporta in concerto tutti i suoi più grandi successi, in compagnia dei suoi storici musicisti. Il Live che lo sta accompagnando in giro per tutta la penisola è uno spettacolo intimo, in cui parole e immagini si fondono attraverso la delicata e sensibile musica dell'artista romano.

E come sostiene il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, il concerto odierno sarà sicuramente una di quelle date memorabili, sia per il prestigio dell'artista sia per il messaggio di cui lui stesso si dichiara portavoce nel suo ultimo brano: «Una preghiera d'Amore universale, una dichiarazione di fragilità, una disarmante richiesta d'aiuto»